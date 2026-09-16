Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και οι δισεκατομμυριούχοι έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα, καθώς ο καθένας ευελπιστεί να εκλεγεί ο πολιτικός της αρέσκειάς του, ώστε να λάβει και τα αντίστοιχα ανταλλάγματα στη συνέχεια.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών κροίσων υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι υποχωρούν δημοσκοπικά και εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί, σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι στηρίζονται στους παραδοσιακούς χρηματοδότες και, με την τελευταία κυβέρνησή τους, απέδειξαν ότι δύσκολα μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα συμφέροντα.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, οι 16 από τους 20 μεγαλύτερους δωρητές προεκλογικών εκστρατειών στις ΗΠΑ (Έλον Μασκ, Μαρκ Αντρέσεν κ.ά.) έχουν επενδύσει στην εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών. Αντιθέτως, ο Τζορτζ Σόρος και άλλοι μεγάλοι δωρητές στηρίζουν τους Δημοκρατικούς ή συγκεκριμένους πολιτικούς που προωθούν τα κρυπτονομίσματα, τα τυχερά παιχνίδια και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις φετινές προεκλογικές εκστρατείες δαπανώνται δισεκατομμύρια δολάρια, με τα χρήματα να ρέουν μέσω διαφόρων καναλιών. Μερικοί δωρητές χρηματοδοτούν απευθείας τους υποψηφίους, ενώ άλλοι στήνουν τεράστια εκλογικά ταμεία. Επιπλέον, μια μικρότερη ομάδα δισεκατομμυριούχων χρησιμοποιεί δίκτυα Super PAC για να διοχετεύει κεφάλαια.

Οι FT έγραψαν πως πάνω από το ένα τρίτο των 2,8 δισ. δολαρίων που έχουν συγκεντρωθεί για την τρέχουσα εκλογική περίοδο 2025-2026 προέρχεται από μόλις 20 άτομα. Μάλιστα, σε περισσότερες από 30 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, πάνω από το ένα τρίτο των εξωτερικών δαπανών προήλθε από ομάδες που έλαβαν τουλάχιστον το 80% των χρημάτων τους από «μεγα-δωρητές», οι οποίοι ορίζονται ως άτομα που έδωσαν ο καθένας τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια.

«Έχουμε πλέον ένα σύστημα που είναι προσανατολισμένο προς αυτούς τους εξαιρετικά πλούσιους μεγαλοδωρητές και εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε ο Μπρένταν Γκλάβιν, διευθυντής έρευνας στο OpenSecrets, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρακολουθεί τις δαπάνες των προεκλογικών εκστρατειών. Αυτές οι πλούσιες ελίτ «επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο σύστημα και ασκούν πραγματικά τεράστια επιρροή», είπε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, η οικονομική παρέμβαση των πλουσίων είναι ιδιαίτερα έντονη στις προκριματικές εκλογές σε εκλογικές περιφέρειες που θεωρούνται σίγουρες για τους Δημοκρατικούς ή τους Ρεπουμπλικανούς, όπου ο εσωτερικός διαγωνισμός του κόμματος μπορεί ουσιαστικά να καθορίσει ποιος θα εκλεγεί στο Κογκρέσο.

«Οι πλούσιοι ίσως συνειδητοποίησαν ότι οι πρώιμες δαπάνες σε αυτές τις προκριματικές εκλογές θα μπορούσαν να είναι πιο αποδοτικές από ό,τι κατά τη διάρκεια των γενικών εκλογών», δήλωσε ο πολιτικός επιστήμονας του Στάνφορντ, Άνταμ Μπόνικα, ο οποίος μελετά τις δωρεές των πλουσίων της Αμερικής από το 1980.

Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Ρίτσαρντ Μπριφό, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, είπε ότι σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα ψηφιακά νομίσματα. «Το οικονομικό διακύβευμα είναι πραγματικά τεράστιο».