Τουλάχιστον 62 άτομα έχουν προφυλακιστεί στην Τουρκία μετά το νέο κύμα συλλήψεων που αφορά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με τις αρχές να προχωρούν σε επιχειρήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι συλλήψεις ξεκίνησαν την Κυριακή και συνεχίστηκαν τις επόμενες ημέρες, ενώ μεταξύ των προσώπων που οδηγήθηκαν στη φυλακή βρίσκονται μέλη οργανώσεων για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ακτιβιστές και μία δημοσιογράφος.

Επιχειρήσεις σε σπίτια και χώρους διασκέδασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις σε 15 επαρχίες, με εφόδους σε χώρους διασκέδασης και σπίτια ακτιβιστών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε την έναρξη νομικών διαδικασιών σε βάρος 162 υπόπτων, αλλά και εναντίον ενώσεων και επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέονται με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.

Στην Κωνσταντινούπολη, 29 ακόμη άτομα επρόκειτο να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου, ενώ συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Άγκυρα, τη Σμύρνη και τη Μερσίνα.

Οι κατηγορίες και η αντίδραση των οργανώσεων

Τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν ορισμένους από τους υπόπτους για αδικήματα που σχετίζονται με δημοσίευση άσεμνου υλικού, συμπεριλαμβανομένου υλικού που θα μπορούσε να είναι προσβάσιμο σε παιδιά.

Η Kaos GL, μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, απέρριψε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι οι συλλήψεις αποτελούν «πολιτική επιχείρηση» που στοχεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.

Η οργάνωση ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των ατόμων που κρατούνται, υποστηρίζοντας ότι έχουν στοχοποιηθεί με κατηγορίες που θεωρεί αβάσιμες.

Η «Δεκαετία της Οικογένειας» του Ερντογάν

Η νέα επιχείρηση εντάσσεται, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, στην εκστρατεία που έχει παρουσιαστεί ως «Δεκαετία της Οικογένειας», με στόχο – όπως έχει δηλωθεί από την κυβέρνηση – την «προστασία των παιδιών, της οικογένειας και της κοινωνικής τάξης».

Η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Τουρκία, ωστόσο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν εδώ και χρόνια αυξανόμενες πιέσεις και διακρίσεις σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τις εξελίξεις μέρος μιας ευρύτερης καταστολής που, όπως υποστηρίζει, πλήττει όχι μόνο τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αλλά και την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, ενώ η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει την πολιτική της παρά τις επικρίσεις.