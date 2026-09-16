Νεκρός στο σπίτι του στο Τσίσγουικ, στο δυτικό Λονδίνο, εντοπίστηκε ο Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών εφημερίδων The Sun και The Times.

Ο 44χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί και διασώστες του London Ambulance Service έφτασαν στο σημείο, ωστόσο ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός. Οι αρχές ανέφεραν πως ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως «απροσδόκητος», αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ύποπτων συνθηκών.

Ο Μπράντραμ είχε απασχολήσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης καθώς είχε τεθεί υπό έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση του επονομαζόμενου «Putney Pusher», χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ασκηθεί εναντίον του κατηγορία.

Η υπόθεση «Putney Pusher» που συγκλόνισε τη Βρετανία

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάιο του 2017, όταν κάμερες ασφαλείας στην Putney Bridge του Λονδίνου κατέγραψαν έναν άνδρα που έκανε τζόκινγκ να σπρώχνει μία γυναίκα στο οδόστρωμα, την ώρα που πλησίαζε ένα λεωφορείο.

Η γυναίκα γλίτωσε από σοβαρό τραυματισμό χάρη στην άμεση αντίδραση του οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος κατάφερε να αλλάξει πορεία την τελευταία στιγμή. Το βίντεο από το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου και ο άγνωστος άνδρας έγινε γνωστός στα βρετανικά μέσα ως «Putney Pusher».

Η έρευνα των αρχών παρέμενε ανοιχτή για χρόνια, χωρίς να υπάρξει σύλληψη με απαγγελία κατηγοριών. Οι αστυνομικοί είχαν εξετάσει δεκάδες άτομα, ενώ η υπόθεση είχε παραμείνει μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις στη Βρετανία.

Σύμφωνα με The Times και The Sun, ο Νίκολας Μπράντραμ συνελήφθη το 2026 στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι αρχές επανεξέταζαν νέα στοιχεία. Είχε επίσης ελεγχθεί για άλλα αδικήματα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ η έρευνα συνεχιζόταν.

Η βασιλική καταγωγή και η πορεία του στο City του Λονδίνου

Ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν γιος του Πολ Μπράντραμ, μοναδικού παιδιού της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας και του Βρετανού ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη γεννήθηκε το 1913 και ήταν κόρη του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ της Ελλάδας και της βασίλισσας Σοφίας. Ήταν αδελφή των βασιλέων Γεωργίου Β΄, Αλέξανδρου και Παύλου, αλλά και της βασίλισσας Ελένης της Ρουμανίας.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, όπου παντρεύτηκε τον Ρίτσαρντ Μπράντραμ.

Ο Νίκολας Μπράντραμ ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα. Εργάστηκε στο City του Λονδίνου, μεταξύ άλλων στη διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτών, ενώ είχε προηγουμένως υπηρετήσει και στον βρετανικό στρατό, με συμμετοχή σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν.

Ο θάνατός του αφήνει πλέον ανοιχτά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση «Putney Pusher», καθώς, όπως αναφέρουν τα βρετανικά δημοσιεύματα, η εξέλιξη αυτή πιθανότατα σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει δημόσια δικαστική διαδικασία που να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση.