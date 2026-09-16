Νέους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι χρησιμοποιούν τα social media ετοιμάζεται να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κομισιόν να παρουσιάζει αύριο, Πέμπτη, την πρότασή της για το νέο πλαίσιο «EU KIDS ACT».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, προανήγγειλε μια νέα προσέγγιση που θα διαφοροποιεί τους κανόνες ανάλογα με την ηλικία των χρηστών.

«Όχι social media κάτω από την ηλικία των 13 ετών. Όχι προσωπικός λογαριασμός κάτω από την ηλικία των 15 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι αλλάζει για παιδιά και εφήβους

Με βάση την πρόταση της Επιτροπής:

Παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε social media

δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε social media Από τα 13 έως τα 15 έτη , θα επιτρέπονται μόνο ειδικοί «mini» λογαριασμοί, με δημιουργία και επίβλεψη από γονείς

, θα επιτρέπονται μόνο ειδικοί «mini» λογαριασμοί, με δημιουργία και επίβλεψη από γονείς Οι λογαριασμοί αυτοί θα έχουν περιορισμένες λειτουργίες και περιορισμό στον χρόνο χρήσης

Για ηλικίες 15 έως 18 ετών, οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ασφαλή σχεδιασμό για την προστασία των ανηλίκων

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο το πότε αποκτούν πρόσβαση τα παιδιά στις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι πλατφόρμες αλληλεπιδρούν με τους ανήλικους χρήστες.

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλείς», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει».

Στο στόχαστρο ο εθιστικός σχεδιασμός των εφαρμογών

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για το φθινόπωρο το νέο «Digital Fairness Act», ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά πρακτικές των ψηφιακών υπηρεσιών.

Μεταξύ των ζητημάτων που θα εξεταστούν είναι ο λεγόμενος εθιστικός σχεδιασμός εφαρμογών και υπηρεσιών, δηλαδή λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν τον χρόνο παραμονής των χρηστών στις πλατφόρμες.

Η Κομισιόν θέλει με το νέο πλαίσιο να αυξήσει τις υποχρεώσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και να θέσει αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.