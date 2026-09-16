Εβδομάδες μετά τη φονική καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες και η κατολίσθηση στο Νεπάλ, χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, καθώς ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης του Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ, περίπου 5.200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 636 αλλοδαποί. Η καταστροφή, που σημειώθηκε στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα μετά την κατάρρευση παγετώνα, έπληξε ορεινές περιοχές και εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.399 νεκρούς.

Μόνο το 7% των σορών έχει ταυτοποιηθεί

Παρά το γεγονός ότι έχουν περισυλλεγεί πολλές σοροί, η διαδικασία αναγνώρισης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Οι αρχές έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ταυτοποιήσουν μόλις 105 σορούς, οι οποίες έχουν παραδοθεί στις οικογένειες των θυμάτων.

Για την ταυτοποίηση έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA από 1.206 σορούς, ενώ έχουν συγκεντρωθεί και 1.889 δείγματα από συγγενείς ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική λόγω του δύσκολου ορεινού ανάγλυφου, των μεγάλων όγκων ερειπίων και των περιορισμένων συνθηκών πρόσβασης σε αρκετές πληγείσες περιοχές.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης χρησιμοποιούν drones με θερμικές κάμερες και ελικόπτερα, ενώ έχουν επιστρατευτεί ειδικοί για την αναζήτηση ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Οι επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει και σε ορισμένες διασώσεις ανθρώπων που παρέμεναν παγιδευμένοι, ωστόσο οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ημέρες.

Οι οικογένειες των αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων και συγγενείς ξένων πολιτών, ζητούν περισσότερη ενημέρωση για την πορεία των ερευνών. Οι αρχές του Νεπάλ αναφέρουν πως συνεχίζουν να παρέχουν ενημερώσεις στις πρεσβείες και στις οικογένειες μέσω των αρμόδιων καναλιών.