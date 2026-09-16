Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να αυξήσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία σε ένα κρίσιμο σημείο του πολέμου, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανακοινώνει ένα νέο πακέτο ενίσχυσης που επικεντρώνεται στην ενεργειακή ασφάλεια, την αεράμυνα και την προστασία των πολιτών.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης, η Φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στήριξη» προς το Κίεβο.

«Ο στόχος μας παραμένει να στηρίξουμε την Ουκρανία όσο καλύτερα μπορούμε», ανέφερε, σημειώνοντας πως ο επερχόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος για τη χώρα.

Στο στόχαστρο η ενέργεια και η αεράμυνα

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η ΕΕ και οι εταίροι της θα ενισχύσουν την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και την υποστήριξη στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, με στόχο να διασφαλιστούν η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση ενόψει των δύσκολων μηνών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, υπενθυμίζοντας ότι εγκρίθηκε για πρώτη φορά η αγορά αμερικανικών αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, οι οποίοι, όπως τόνισε, πρέπει να παραδοθούν άμεσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει επίσης να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE για κοινά αμυντικά έργα με ουκρανικές εταιρείες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το πρόγραμμα FREYA, ένα νέο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας που βασίζεται στον συνδυασμό της πολεμικής εμπειρίας της Ουκρανίας με την τεχνογνωσία και τις παραγωγικές δυνατότητες ευρωπαϊκών χωρών.

Η συγκινητική ιστορία της μικρής Σάσα

Ιδιαίτερη στιγμή στην ομιλία της ήταν η αναφορά στη μικρή Σάσα, ένα κορίτσι από την Ουκρανία που έχασε το αριστερό της πόδι σε ηλικία έξι ετών, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε το σπίτι της.

Η Σάσα βρισκόταν στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τη μητέρα της και καταχειροκροτήθηκε από τους ευρωβουλευτές.

Με το νέο της προσθετικό μέλος, επέστρεψε στη γυμναστική και κατάφερε να κερδίσει χρυσά μετάλλια, ενώ συμμετείχε στην περιοδεία «Dance of Freedom», μεταφέροντας, όπως ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν, ένα μήνυμα ανθεκτικότητας.

«Είσαι μια μεγάλη έμπνευση για όλους μας», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν απευθυνόμενη στη μικρή Σάσα.

Η νέα δέσμευση της ΕΕ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο προετοιμάζεται για αυξημένες πιέσεις στις ενεργειακές υποδομές και στην άμυνά του, με την Ευρώπη να επιχειρεί να ενισχύσει τη στήριξή της πριν από τον χειμώνα.

Νέα πίεση στη Ρωσία μέσω κυρώσεων

Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε και στο μέτωπο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα πλέον είναι η αυστηρότερη εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων μέτρων.

«Αυτό που χρειάζεται δεν είναι κατ’ ανάγκη νέες κυρώσεις, αλλά πάνω απ’ όλα η επιβολή των υφιστάμενων κυρώσεων», σημείωσε, αναφερόμενη στα «παράθυρα» που επιτρέπουν την παράκαμψή τους.

Όπως είπε, οι κυρώσεις ασκούν σημαντική πίεση στη ρωσική οικονομία και η ΕΕ θα επιδιώξει να περιορίσει περαιτέρω τις δυνατότητες αποφυγής τους.