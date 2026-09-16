Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Ολλανδίας μετά από ένα εξαιρετικά περίεργο και ύποπτο περιστατικό κλοπής. Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκαν τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματα του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία τους.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα αντίτυπα του βιβλίου με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» («Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η Αδελφή μου») εκλάπησαν από φορτηγό που πραγματοποιούσε τη μεταφορά τους σε αποθήκη επί ολλανδικού εδάφους.



Ο οδηγός του οχήματος είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αναπαυθεί και όταν ξύπνησε διαπίστωσε σοκαρισμένος ότι το φορτηγό είχε παραβιαστεί.

Earl Spencer's bombshell new book is stolen: Several copies of Earl's explosive book about his sister Diana – and how King reacted to her death – are taken in raid on a Dutch lorry https://t.co/CDdaLLCNUr — Daily Mail (@DailyMail) September 15, 2026

Τα διευθυντικά στελέχη του εκδοτικού οίκου Penguin Michael Joseph ενημερώθηκαν αμέσως, ενώ πηγές εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν πρόκειται για μια τυχαία εγκληματική ενέργεια.



Στέλεχος του χώρου δήλωσε στη Daily Mail ότι το περιστατικό θεωρείται «εξαιρετικά ύποπτο», υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκδοτικές κυκλοφορίες της χρονιάς, η οποία περιβάλλεται από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Το βιβλίο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει θέσει ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.



Ο Τσαρλς Σπένσερ επιχειρεί μέσα από τις σελίδες του να διορθώσει «αποδεκτές αναλήθειες» γύρω από το πρόσωπο της εκλιπούσας πριγκίπισσας, φωτίζοντας την παιδική της ηλικία, τον δυστυχισμένο γάμο της με τον σημερινό βασιλιά Κάρολο, αλλά και τις βαριές συνέπειες του τραγικού δυστυχήματος στο Παρίσι το 1997.

Het ‘bombshell’-boek over prinses Diana werd gestolen uit de vrachtwagen – in Nederland https://t.co/OyeXMOdvJl — NRC (@nrc) September 16, 2026

Ο ίδιος ο Σπένσερ αποκάλυψε πως πήρε την απόφαση να συγγράψει το βιβλίο μετά από καταιγισμό αιτημάτων για συνεντεύξεις, σημειώνοντας πως το νέο αυτό έργο αποτελεί τη φυσική συνέχεια του ιστορικού επικήδειου λόγου που είχε εκφωνήσει στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.



Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, στόχος του είναι να μιλήσει εκ μέρους της αδελφής του με έναν απόλυτα ανοιχτό και θετικό τρόπο, επαναφέροντας στο προσκήνιο αποκαλύψεις που απειλούν να ανοίξουν ξανά τις πληγές του παρελθόντος.