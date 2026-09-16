Προς απόρριψη των συνταγματικών αλλαγών, που θα απαγορεύουν στην Ελβετία να συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ ή να επιβάλλει κυρώσεις σε άλλες χώρες, φαίνεται πως προσανατολίζονται οι ψηφοφόροι, ενόψει του δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις των 20 Minuten και Tamedia, γύρω στο 68% των ερωτηθέντων πρόκειται να απορρίψει την υιοθέτηση ενός αυστηρότερου ορισμού της επίσημης ουδετερότητας της χώρας, όπως είναι η πρόταση σε δημοψήφισμα που υποστηρίχθηκε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP).

Μόνο το 31% τάσσεται υπέρ της πρότασης όπως παρουσιάζεται αυτή στο δημοψήφισμα για τη «Διατήρηση της Ουδετερότητας της Ελβετίας», σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή που δημοσιεύθηκε σήμερα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Άλλο γκάλοπ της εταιρείας GFS Bern για λογαριασμό του δικτύου SRG έδειξε ότι το 63% είναι κατά της πρότασης και το 34% υπέρ.

Και οι δύο δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που αντιτίθενται στην πρόταση, η οποία έχει απορριφθεί από την ελβετική κυβέρνηση, αλλά που θα τεθεί σε δημοψήφισμα στις 27 Σεπτεμβρίου με βάση το ελβετικό σύστημα άμεσης δημοκρατίας.

«Τα τωρινά νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση της απόρριψης» και η στήριξη παραπαίει ακόμα μεταξύ των ψηφοφόρων του SVP, δήλωσε η Κορίνα Σένα, από την GFS Bern.

Η ουδετερότητα της Ελβετίας, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από το 1815 και από το 1848 έχει ενσωματωθεί στο Σύνταγμα της χώρας, έχει κρατήσει την Ελβετία έξω και από τους δύο παγκόσμιους πολέμους.

Ο Κριστόφ Μπλόχερ, βετεράνος πολιτικός και υποστηρικτής του SVP, δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι το καθεστώς ουδετερότητας της Ελβετίας απειλείται μετά την επιβολή κυρώσεων από τη Βέρνη στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής αυτής δηλώνουν ότι η αυστηροποίηση του ορισμού της ουδετερότητας στο ελβετικό Σύνταγμα θα αποτρέπει την κυβέρνηση από το να την εφαρμόζει σε πιο χαλαρό πλαίσιο και θα βοηθά την Ελβετία να λειτουργεί ως αξιόπιστος μεσολαβητής σε συγκρούσεις, σύμφωνα με μελέτη της Tamedia.

Ωστόσο, εκείνοι που είναι αντίθετοι δηλώνουν ότι η πρωτοβουλία θα περιορίσει σοβαρά την ικανότητα της Ελβετίας να απαντά σε προκλήσεις σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και θα αποδυναμώσει την άμυνα της χώρας.

Σχεδόν ένα τέταρτο εκείνων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της Tamedia δήλωσαν επίσης πως, αν η χώρα απόσχει από την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου, θα θεωρηθεί από κάποιους ότι παίρνει το μέρος των επιτιθέμενων κρατών και αυτό θα πλήξει τη φήμη της Ελβετίας σε όλο τον κόσμο.

Δύο δημοσκοπήσεις, που δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα από την Tamedia και τη SRG, είχαν επίσης αποτυπώσει την ξεκάθαρη απόρριψη της πρότασης αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό, με 62% και 54% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είναι αντίθετοι σε μια τέτοια αλλαγή.