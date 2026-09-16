Η Λευκορωσία θα προχωρήσει στην απελευθέρωση 25 πολιτικών κρατουμένων, με αντάλλαγμα την άρση αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος δύο λευκορωσικών εταιρειών, όπως ανακοίνωσε σήμερα από το Μινσκ ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Τζον Κόουλ.

Η συμφωνία εντάσσεται στην προσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Μινσκ, ο οποίος ενισχύθηκε μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Σε ένδειξη καλής θέλησης, η Λευκορωσία θα απελευθερώσει 25 πρόσωπα», δήλωσε ο Τζον Κόουλ από το προεδρικό μέγαρο του Μινσκ, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την υπηρεσία Τύπου της λευκορωσικής προεδρίας.

«Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος δύο εταιρειών», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι, όταν οριστικοποιηθούν και εγκριθούν όλες οι λεπτομέρειες από τις δύο πλευρές, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες απελευθερώσεις κρατουμένων, καθώς και άρση επιπλέον κυρώσεων.

Ποιες εταιρείες αφορά η συμφωνία

Λευκορώσος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι δύο επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία είναι η εταιρεία χρωμάτων Lakokraska και η εταιρεία παραγωγής ξυλείας και επίπλων Bellesbumprom.

Η Λευκορωσία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων, στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης με την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του 2020.

Οι κυρώσεις και η καταστολή

Οι δυτικές χώρες επέβαλαν κυρώσεις στη Λευκορωσία μετά την καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων του 2020, οι οποίες ακολούθησαν την επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1994.

Νέες κυρώσεις επιβλήθηκαν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, καθώς η Λευκορωσία αποτελεί στενό σύμμαχο της Μόσχας.

Μεταξύ των πολιτικών κρατουμένων που έχουν απελευθερωθεί τα τελευταία χρόνια βρίσκονται προσωπικότητες του κινήματος διαμαρτυρίας, όπως η Μαρία Κολεσνίκοβα, καθώς και ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Αλές Μπιαλιάτσκι.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι παρά τις απελευθερώσεις, οι λευκορωσικές αρχές συνεχίζουν να συλλαμβάνουν και να φυλακίζουν αντιφρονούντες.

Η καταστολή έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα, με σημαντικό αριθμό να κατευθύνεται προς τη γειτονική Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.