Τέσσερα μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους από αλλεπάλληλες επιθέσεις με μαχαίρι το Σάββατο στη Χούμα της Λουιζιάνα, ενώ ένα εξάχρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα θύματα ήταν μια μητέρα, η κόρη της, ο γιος της και η σύντροφος του γιου της, σύμφωνα με συγγενή και οικογενειακό υποστηρικτή, ο οποίος μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό της περιοχής και συμμετείχε σε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την οικογένεια.

Τα τέσσερα θύματα της φονικής επίθεσης στη Χούμα

Η Βέρνα Μέι Βερντέν, η κόρη της Λέθα Βερέτ, ο γιος της Πολ Βερέτ και η σύντροφός του, Κρίσι Λιν Παρφέ, βρέθηκαν νεκροί από μαχαιριές στο σπίτι τους στην κοινότητα της Χούμα, όπως δήλωσε ο συγγενής και υποστηρικτής της οικογένειας, Μπράντον Τιλ, στον τηλεοπτικό σταθμό WVUE. Ο ίδιος ανέφερε τα ονόματα των θυμάτων και σε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, μέρος των οποίων προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των κηδειών.

Το τραυματισμένο παιδί φέρεται να ήταν ο εξάχρονος εγγονός της Βερντέν, ο οποίος είχε τύχει να διανυκτερεύσει μαζί της το Σάββατο. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων της επίθεσης, ωστόσο ανακοίνωσαν ότι έχουν θέσει υπό κράτηση έναν 47χρονο άνδρα, τον Κέιγκαν Τζουντ Σολέτ, σε σχέση με την υπόθεση.

👮Suspect in Custody after 4 People Stabbed to death, Child Wounded in Houma



Kaegan Jude Solet(47) has been arrested and official booking charges and formal indictments are still pending

He is the prime suspect linked to a quadruple homicide in Houma, Louisiana.



The Terrebonne… pic.twitter.com/uA1yOtzRro — American Crime Stories (@AmericanCrime01) September 13, 2026

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το γραφείο του εισαγγελέα της ενορίας Τερμπόν, στην οποία υπάγεται η Χούμα, αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη έλαβαν άδεια για τη σύλληψη του Σολέτ με τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Στη Λουιζιάνα, η ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού μπορεί να τιμωρηθεί είτε με ισόβια κάθειρξη είτε με θανατική ποινή.

Ο 47χρονος είχε αποκτήσει παιδί με ένα από τα θύματα

Ο Μπράντον Τιλ δήλωσε στο WVUE ότι ο Σολέτ είχε αποκτήσει παιδί με ένα από τα θύματα της επίθεσης. Παράλληλα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 47χρονος κατηγορούνταν για βίαιη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το WVUE, το οποίο επικαλέστηκε έγγραφα ποινικού δικαστηρίου, ο Σολέτ είχε προηγουμένως δικαστεί και αθωωθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε σχέση με το μαχαίρωμα μιας γυναίκας μέσα σε ξενοδοχείο της Χούμα τον Δεκέμβριο του 2019.

Είχε επίσης καταγραφεί η σύλληψή του τον Ιανουάριο του 2019 για τον θανάσιμο μαχαιρωμό ενός άστεγου άνδρα, του Σκοτ Λάβελ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας HoumaToday.com. Η μητέρα του Λάβελ, Νάνσι Γκιντρί, δήλωσε την Κυριακή στο WVUE ότι στη συνέχεια ένα σώμα ενόρκων δεν απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Σολέτ.

Το γραφείο του εισαγγελέα της ενορίας Τερμπόν, Τζόζεφ Γουέιτς, ανέφερε στην ανακοίνωσή του τη Δευτέρα: «Αναγνωρίζουμε ότι οι προηγούμενες διώξεις του κ. Σολέτ δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα για το οποίο οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν ακούραστα σε αυτές τις υποθέσεις».

«Ωστόσο, το γραφείο μας διαφωνεί με σεβασμό με τις αποφάσεις των ενόρκων σε αυτές τις υποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε αυτές τις αποφάσεις, όπως επιτάσσει το ποινικό μας σύστημα δικαιοσύνης», συνεχίζει η ανακοίνωση του γραφείου του Γουέιτς.

Πώς γλίτωσε το αγόρι

Η Βέρντιν σχεδίαζε να συνταξιοδοτηθεί σε δύο εβδομάδες, έπειτα από 20 χρόνια εργασίας στη Walmart, όπως ανέφερε ο Τιλ στο WVUE. Η Λέθα Βερέτ ήταν και η ίδια μητέρα επτά παιδιών, εκ των οποίων τα τρία είναι ανήλικα. Ο Πολ Βερέτ και η Κρίσι Λιν Παρφέ ζούσαν μαζί σε τροχόσπιτο που βρισκόταν πίσω από το σπίτι της Λέθα και της Βερντέν, σύμφωνα με το WVUE.

Οι ερευνητές δήλωσαν την Κυριακή ότι οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της ενορίας Τερμπόν εντόπισαν αρχικά το τραυματισμένο παιδί, ενώ ανταποκρίνονταν σε αναφορές για «μια σειρά περιστατικών με μαχαιρώματα». Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί βρήκαν σε κοντινή απόσταση νεκρή τη Βερντέν, τα δύο αδέλφια Βερέτ και την Παρφέ.

Δημοσιογράφος του WVUE ανέφερε την Κυριακή ότι το γραφείο του σερίφη τού είπε πως το τραυματισμένο αγόρι είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι έναν γείτονα, ο οποίος κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά το μακελειό.

Ο Τιλ περιέγραψε το παιδί ως «ένα γεμάτο ενέργεια, χαμογελαστό παιδί, που είναι πραγματικά το φως στη ζωή τόσων ανθρώπων της οικογένειας». «Ευτυχώς, κατάφερε να βγει έξω», σχολίασε, προσθέτοντας: «Προσπαθούν να διαχειριστούν πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια των μελών της οικογένειάς τους».