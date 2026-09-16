Ευρεία επιχείρηση κατά χονδρεμπόρων και μεσαζόντων στην αγορά φρούτων και λαχανικών πραγματοποίησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για πρακτικές που φέρεται να οδηγούσαν σε υπέρογκες αυξήσεις των τιμών από το χωράφι έως το ράφι.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται χονδρέμποροι και ενδιάμεσες εταιρείες, οι οποίοι φέρεται να αγόραζαν προϊόντα σε χαμηλές τιμές από τους παραγωγούς και στη συνέχεια να χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθόδους για να αυξάνουν σημαντικά την τελική τους τιμή πριν αυτά φτάσουν στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, βασικό ρόλο στο υπό διερεύνηση σύστημα φέρεται να είχαν πλαστά τιμολόγια και εταιρείες-βιτρίνες. Οι μεσάζοντες φέρεται να τετραπλασίαζαν σε ορισμένες περιπτώσεις τις τιμές των προϊόντων που αγόραζαν από τους αγρότες, διογκώνοντας το κόστος στην πορεία προς την αγορά.

Μάλιστα, οι ύποπτοι φέρεται να εξέδιδαν ακόμη και παραστατικά στο όνομα ανθρώπων που είχαν πεθάνει, προκειμένου να εμφανίζουν διογκωμένες τιμές στις συναλλαγές.

41 εντάλματα σύλληψης – 33 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας εκδόθηκαν συνολικά 41 εντάλματα σύλληψης σε βάρος στελεχών εταιρειών που ερευνώνται για πρακτικές χειραγώγησης των τιμών.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν συλληφθεί 33 από τους υπόπτους.

Την επιχείρηση είχε ανακοινώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουλέρ. Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των προϊόντων από τους παραγωγούς έως τα σούπερ μάρκετ, εστιάζοντας στις πρακτικές που φέρεται να προκαλούσαν σημαντικές αυξήσεις στις τελικές τιμές.

Η ακρίβεια προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση

Η επιχείρηση έχει παράλληλα αναζωπυρώσει τη συζήτηση στην Τουρκία για τις αιτίες της ακρίβειας και την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των τροφίμων.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στους λεγόμενους «βαρόνους των τροφίμων» και στους μεσάζοντες, τους οποίους παρουσιάζουν ως βασικό παράγοντα πίσω από τις αυξήσεις των τιμών.

Από την άλλη πλευρά, μέσα που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση αμφισβητούν αυτή την προσέγγιση και συνδέουν το αυξημένο κόστος των τροφίμων με τον υψηλό πληθωρισμό και τη γενικότερη οικονομική πολιτική της χώρας.

Η έρευνα των τουρκικών αρχών αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονταν οι τιμές στην αλυσίδα από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή.