Ένοχο για εγκλήματα πολέμου έκρινε σήμερα τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, το ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου στο Κόσοβο που εδρεύει στη Χάγη.

Ειδικότερα, ο 58χρονος Θάτσι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών για εγκλήματα μεταξύ των οποίων φόνος, βασανιστήρια και παράνομη κράτηση που διέπραξε ως ο ανώτατος διοικητής του αλβανικού Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK, KLA), κατά τη διάρκεια της βίαιης απόσχισης της περιοχής από τη Σερβία στα χρόνια του 1990.

Cheers in Prishtina as The Hague drops two main charges: war crimes and crimes against humanity against Thaçi and others. pic.twitter.com/zIZMUl6i3b — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) September 16, 2026

Το δικαστήριο έκρινε πως είναι ένοχος για τη δολοφονία από τις δυνάμεις του UCK 96 πολιτικών αντιπάλων του και ανθρώπων που κατηγορήθηκαν ως συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χασίμ Θάτσι είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.