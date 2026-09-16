Οι Τζόζεφ και Άρλιν Κούτσκο, ένα ζευγάρι βαθιά θρησκευόμενων καθολικών από τη Μασαχουσέτη, δίνουν δικαστική μάχη για να επιστρέψει η 17χρονη κόρη τους, Σόφι, στο σπίτι τους, υποστηρίζοντας ότι το σχολείο της την εξέθεσε εν αγνοία τους σε ιδεολογίες γύρω από το φύλο και την οδήγησε σε διαδικασία φυλομετάβασης. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι δεν έχουν δει ούτε έχουν επικοινωνήσει με την κόρη τους από το 2024, όταν, όπως ισχυρίζονται, απομακρύνθηκε από την οικογένεια με παρέμβαση της Υπηρεσίας Παιδιών και Οικογενειών της Μασαχουσέτης (DCF), επειδή οι ίδιοι, λόγω της καθολικής τους πίστης, δεν την αναγνωρίζουν ως αγόρι.

Το ζευγάρι μίλησε στον δημοσιογράφο του Fox News, Λόρεν Γκριν, και στο podcast «Lighthouse Faith», περιγράφοντας όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν με τη Σόφι, η οποία φοιτούσε στο Λύκειο Άλγκονκουιν Ρίτζιοναλ. Οι γονείς ισχυρίζονται ότι το σχολείο και οι σύμβουλοι των δημόσιων σχολείων του Νόρθμπορο και του Σάουθμπορο εξέθεσαν την κόρη τους σε «διδασκαλίες και θέματα LGBTQ» που έρχονταν σε σύγκρουση με τις καθολικές τους πεποιθήσεις, χωρίς να τους ενημερώσουν.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής και η αλλαγή στη συμπεριφορά της

Σύμφωνα με τον πατέρα της, Τζόζεφ, η Σόφι άρχισε να απομακρύνεται περισσότερο από την οικογένειά της στα τέλη Νοεμβρίου του 2024. Εκείνη την περίοδο ήταν 15 ετών, όπως ανέφερε ο ίδιος. Παράλληλα, άρχισε να παραμένει στο σχολείο μετά το τέλος των μαθημάτων για συνεδρίες «συμβουλευτικής» σχετικά με τη φυλομετάβαση. Ωστόσο, οι γονείς υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερωθεί πως οι συνεδρίες αφορούσαν επιπλέον βοήθεια στα μαθηματικά.

Οι Τζόζεφ και Άρλιν Κούτσκο, εμφανώς συγκινημένοι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε μέχρι τη στιγμή που το σχολείο ειδοποίησε τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και η Σόφι απομακρύνθηκε από την οικογένεια. «Δεν το μάθαμε παρά μόνο αφού η Σόφι απομακρύνθηκε. Ήρθε σαν ανεμοστρόβιλος», είπε ο Τζόζεφ.

Η δικηγόρος του ζευγαριού, Βερναντέτ Μπρόιλς, η οποία συνεργάζεται με την οργάνωση Child and Parental Rights Campaign, υποστήριξε ότι το σχολείο συμμετείχε σε «κρυφή φυλομετάβαση», αφού, όπως ανέφερε, πληροφορήθηκε ότι η Σόφι είχε αρχίσει να απορρίπτει το βιολογικό της φύλο.

«Το σχολείο άρχισε να χρησιμοποιεί αρσενικές και μη δυαδικές αντωνυμίες για να αναφέρεται σε εκείνη, καθώς και ένα ανδρικό όνομα, κατά τη διάρκεια αυτών των μυστικών συνεδριών συμβουλευτικής, οι οποίες, όπως υποψιαζόμαστε, είχαν στόχο να επιβεβαιώσουν αυτή την απόρριψη του φύλου της. Και όλα αυτά συνέβαιναν εντελώς κρυφά από τους γονείς», δήλωσε η Μπρόιλς στη Λόρεν Γκριν.

Η δικαστική μάχη για τη χορήγηση τεστοστερόνης

Η οικογένεια δίνει πλέον μάχη προκειμένου να εμποδίσει τη χορήγηση υψηλής δόσης τεστοστερόνης στη Σόφι. Η δικηγόρος υποστήριξε ότι μια τέτοια αγωγή δεν αποτελεί «συνηθισμένη» ιατρική φροντίδα και ότι για τη χορήγησή της απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή άδεια από το δικαστήριο. Όπως ανέφερε, έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για να αποτραπεί η συγκεκριμένη εξέλιξη.

«Αγωνιζόμαστε ενεργά στο δικαστήριο για να τους εμποδίσουμε να δηλητηριάσουν ουσιαστικά αυτή τη νεαρή γυναίκα με τεστοστερόνη», δήλωσε η Μπρόιλς, προσθέτοντας: «Αγωνιζόμαστε ενεργά, επειδή η DCF θέλει να προχωρήσει σε αυτό».

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι η Υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών έχει κατηγορήσει τους γονείς για φερόμενη κακοποίηση της κόρης τους. Ο Τζόζεφ είχε προηγουμένως συλληφθεί για τις συγκεκριμένες καταγγελίες, ωστόσο, σύμφωνα με τη δικηγόρο, οι ισχυρισμοί περί σωματικής κακοποίησης αποδείχθηκαν «αναληθείς» και «χωρίς τεκμηρίωση».

«Το μόνο που έχει απομείνει είναι μια κατηγορία περί παραμέλησης, η οποία δεν έχει περιγραφεί ποτέ. Δεν γνωρίζουμε καν τους συγκεκριμένους λόγους για αυτή την ασαφή κατηγορία παραμέλησης εναντίον τους», είπε η Μπρόιλς. Η ίδια πρόσθεσε ότι οι γονείς πιστεύουν πως η κατηγορία συνδέεται με την άρνησή τους να αποδεχθούν τη φυλομετάβαση της Σόφι.

«Θέλουμε να επιστρέψει στην οικογένειά μας»

Πάνω από όλα, οι Τζόζεφ και Άρλιν θέλουν η κόρη τους να επιστρέψει στο σπίτι και να ζήσει ξανά μαζί τους. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της, σύμφωνα με την Daily Mail. Η μητέρα, Άρλιν, δήλωσε συγκινημένη: «Τους παρακάλεσα ακόμη και να την αγκαλιάσουμε ή να τη φιλήσουμε. Μου είπαν ότι δεν μπορούν, ότι δεν θα το επιτρέψουν».

Ο Τζόζεφ τόνισε ότι ο σημαντικότερος στόχος της οικογένειας είναι να επιστρέψει η Σόφι κοντά τους, ενώ άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποτροπή της χορήγησης τεστοστερόνης. «Το πιο σημαντικό είναι να την επαναφέρουμε στην οικογένειά μας, αλλά ένας πιο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να τους εμποδίσουμε να της χορηγήσουν τεστοστερόνη… Παρακαλούμε την Πολιτεία: “Σας παρακαλούμε, μην χορηγήσετε τεστοστερόνη στην κόρη μας”», είπε.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πού διαμένει η Σόφι.

Η απάντηση των δημόσιων σχολείων

Σε επικοινωνία με τη Daily Mail, τα δημόσια σχολεία του Νόρθμπορο και του Σάουθμπορο δήλωσαν ότι «διαψεύδουν επιθετικά και κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς των Κούτσκο.

«Γνωρίζουμε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν από δύο άτομα, των οποίων το παιδί φοιτούσε προηγουμένως σε ένα από τα σχολεία μας το 2023», δήλωσε ο επιθεωρητής Γκρέγκορι Λ. Μαρτινό.

«Η σχολική περιφέρεια διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον της σε πρόσφατο podcast εθνικής εμβέλειας. Δεν είναι απλώς αβάσιμοι, αλλά εξαιρετικά αναίσθητοι, παρεμβατικοί και επικίνδυνοι για το παιδί που κατονομάστηκε στο δημοσίευμα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι «ακόμη και μια επιφανειακή ματιά στις κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτείας για την υποχρεωτική αναφορά περιστατικών από όλους τους εργαζομένους στα σχολεία θα πρέπει να δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς του podcast, καθώς δεν έχουν απολύτως καμία βάση στην πραγματικότητα».