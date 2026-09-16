Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση χρυσωρυχείου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης Αλ-Νουχούντ, στο Δυτικό Κορντοφάν του Σουδάν, σύμφωνα με δύο επιζώντες που μίλησαν στο AFP. Την ίδια ώρα, υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στο ορυχείο Αλ-Ζάρα, με τους εργαζόμενους να συμμετέχουν όλη τη νύχτα στις προσπάθειες διάσωσης. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι άλλοι βρίσκονται ακόμα μέσα», δήλωσε ο Χαΐρ αλ-Σαγέντ Τζαμπάρα, ένας από τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις.

Ένας ακόμη εργαζόμενος, ο Αλ-Αμίν Σουλεϊμάν, περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Όπως ανέφερε, τα πηγάδια στα μικρά ορυχεία βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο, με αποτέλεσμα η κατάρρευση ενός να μπορεί να προκαλέσει ντόμινο καταρρεύσεων στα γύρω σημεία.

«Αυτό συνέβη» την Τρίτη, ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 60 σοροί από τα ερείπια. Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και να βρίσκονται πιθανότατα παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Το «κυνήγι του χρυσού» εν μέσω του πολέμου

Η τραγωδία σημειώνεται ενώ το Σουδάν βρίσκεται από τον Απρίλιο του 2023 σε έναν καταστροφικό πόλεμο μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Και οι δύο πλευρές έχουν στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοδότησή τους στη μεταλλευτική βιομηχανία, παράλληλα με την υποστήριξη που λαμβάνουν από ξένες χώρες.

Η σύγκρουση έχει επιδεινώσει δραματικά την ήδη εύθραυστη οικονομία του Σουδάν. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Η απώλεια θέσεων εργασίας και η οικονομική κατάρρευση έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην αναζήτηση χρυσού ως μέσο επιβίωσης, παρά τους σοβαρούς κινδύνους.

Μεγάλο μέρος της παραγωγής χρυσού στο Σουδάν προέρχεται από μικρής κλίμακας, συχνά παράνομες, εξορυκτικές δραστηριότητες σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα συγκεκριμένα ορυχεία χαρακτηρίζονται από επισφαλείς εγκαταστάσεις και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα τα ατυχήματα και οι καταρρεύσεις να είναι συχνά.

Η κατάρρευση του Αλ-Ζάρα έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι που εργάζονται στα αυτοσχέδια ορυχεία του Σουδάν, σε μια χώρα που συνεχίζει να πλήττεται από τον πόλεμο και τη βαθιά ανθρωπιστική κρίση.