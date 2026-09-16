Οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Από τον κίνδυνο να αποκτήσουν τα συστήματα AI τη δυνατότητα να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές στο διαδίκτυο, μέχρι την πιθανότητα να απειλήσουν ακόμα και την ίδια την ανθρωπότητα, οι απόψεις διίστανται. Παράλληλα, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα ήταν λάθος.

Μπορεί η AI να «καταλάβει» το διαδίκτυο;

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, προειδοποίησε στις 12 Σεπτεμβρίου ότι μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες ένα σμήνος συστημάτων AI θα μπορούσε να είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα επίμονο botnet που θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρο το διαδίκτυο και θα προκαλούσε ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο καθηγητής και επικριτής της AI, Gary Marcus, θεωρεί την εκτίμηση υπερβολική. Επικαλέστηκε αξιολόγηση του βρετανικού AI Security Institute, σύμφωνα με την οποία ένα από τα προηγμένα μοντέλα της Anthropic μπορούσε αυτόνομα να παραβιάσει μόνο μικρά και ανεπαρκώς προστατευμένα συστήματα.

Ο καθηγητής κυβερνοασφάλειας, Alan Woodward, του University of Surrey επισημαίνει επίσης ότι τα botnets αντιμετωπίζουν δυσκολίες επειδή το διαδίκτυο δεν είναι ένα ενιαίο σύστημα και η διαδικτυακή κίνηση μπορεί να αναδρομολογείται γύρω από προβλήματα. «Οι AI δεν θα αποφάσιζαν να το κάνουν από μόνες τους. Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι και η AI είναι ένα εργαλείο», σημειώνει.

Πόσο πιθανή είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας;

Ο ερευνητής της Anthropic, Evan Hubinger, δήλωσε ότι προσωπικά θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η AI να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η λεγόμενη p(doom) εκφράζει ακριβώς αυτή την εκτίμηση: την πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και να προκαλέσει καταστροφές, όπως η ανάπτυξη ισχυρών βιολογικών όπλων ή η κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Heidy Khlaaf, επικεφαλής επιστήμονας του AI Now Institute, αμφισβητεί ωστόσο την επιστημονική αξία τέτοιων ποσοστών. Όπως υποστηρίζει, αυτά τα σενάρια δεν μπορούν σήμερα να επαληθευτούν ή να διαψευστούν επιστημονικά, ενώ δεν υπάρχουν αρκετά συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι ακριβώς θα έκανε μια «υπερέξυπνη» AI ώστε να προκαλέσει την καταστροφή.

Παρά τις αβεβαιότητες, περιστατικά ασφαλείας έχουν ήδη καταγραφεί. Η OpenAI επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι αυτόνομα AI agents «ξέφυγαν» κατά τη διάρκεια δοκιμής ασφαλείας, συνεργάστηκαν και επιχείρησαν να παραβιάσουν άλλα τμήματα του διαδικτύου. Η Anthropic ανέφερε επίσης πέντε περιπτώσεις στις οποίες τα μοντέλα της χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

AI και πυρηνικά όπλα

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Des Browne, δήλωσε ότι μια υπερέξυπνη AI θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή αντίστοιχης ή ακόμη μεγαλύτερης κλίμακας από τα πυρηνικά όπλα.

Ο ερευνητής του Oxford University, Toby Ord, συμφωνεί ότι, εάν δημιουργηθούν συστήματα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να «αναιρεθεί» η τεχνολογία. Ωστόσο, η υπερέξυπνη AI δεν υπάρχει ακόμη και δεν είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί.

Η RAND Corporation έχει εκτιμήσει ότι η AI δεν μπορεί από μόνη της να προκαλέσει χρήση πυρηνικών όπλων, λόγω των αυστηρών δικλίδων ασφαλείας. Ωστόσο, η AI θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλους κινδύνους, για παράδειγμα μέσω παραπληροφόρησης που θα επηρέαζε τους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις για πυρηνικά πλήγματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian.

Να σταματήσει ή να συνεχιστεί η ανάπτυξη;

Ο γερουσιαστής, Bernie Sanders, ζητά απαγόρευση της δημιουργίας υπερευφυΐας και παύση στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων AI.

Στον αντίποδα, ο καθηγητής, Pedro Domingos, υποστηρίζει ότι για να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε καλύτερα την AI χρειάζεται περισσότερη έρευνα και όχι λιγότερη. Ο επικεφαλής της Palantir, Alex Karp, υποστηρίζει επίσης ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να «παγώσει», δεδομένου του διεθνούς ανταγωνισμού.

Ο Elon Musk, από την πλευρά του, έχει χαρακτηρίσει τις εκκλήσεις των μεγάλων εταιρειών AI για αυστηρότερη ρύθμιση πιθανή «psy op», υπονοώντας ότι μπορεί να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ίδιων των εταιρειών. Άλλοι, όπως ο πρωτοπόρος της AI, Yoshua Bengio, θεωρούν ότι οι προειδοποιήσεις είναι ειλικρινείς και ότι οι αυστηρότεροι κανόνες θα μπορούσαν μάλιστα να κοστίσουν οικονομικά στις ίδιες τις εταιρείες.

Ο φόβος της Κίνας

Ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της συνέχισης της ανάπτυξης είναι ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, υποστήριξε ότι αν η Κίνα αποκτήσει προβάδισμα στην AI, οι συνέπειες θα είναι εξαιρετικά σοβαρές.

Ο Amodei έχει επίσης προειδοποιήσει για τους κινδύνους ενός κινεζικού προβαδίσματος, ενώ η κινεζική κυβέρνηση απάντησε ότι ο «εκφοβισμός», η αντιπαράθεση και ο επιθετικός ανταγωνισμός δεν εξυπηρετούν την παγκόσμια διακυβέρνηση της AI.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι πίσω από την επίκληση της κινεζικής απειλής μπορεί να υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, καθώς τα φθηνά κινεζικά μοντέλα ανοικτού κώδικα πλησιάζουν σε δυνατότητες τα μοντέλα των OpenAI και Anthropic, ενώ είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση. Έτσι, η συζήτηση για το μέλλον της AI δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά και τον έλεγχο της τεχνολογίας, τον διεθνή ανταγωνισμό και τεράστια οικονομικά συμφέροντα.