Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπως έγραψαν χθες, Τρίτη 15/9, οι Times επικαλούμενοι μια πηγή.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ.

Το Reuters πάντως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία αυτή.

Όπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα του ο βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός LBC, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι η διά ζώσης συνάντηση δεν είναι βέβαιη εξαιτίας δυσκολιών στο πρόγραμμα των δύο ανδρών, αλλά τώρα φέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί.

Οι δύο ηγέτες έχουν συνομιλήσει δύο φορές από τον Ιούνιο που ο Μπέρναμ έγινε πρωθυπουργός – η πρώτη φορά ήταν λίγες ώρες μετά την είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια άλλης τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, οι δυο τους συμφώνησαν στην ανάγκη να «συνεχίσουν να εργάζονται προς την επίτευξη εκεχειρίας που θα απέτρεπε και άλλες ανθρώπινες απώλειες» στην Ουκρανία.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για τη Μέση Ανατολή και ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να εργαστεί για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, «υπογραμμίζοντας τη σημασία της λύσης των δύο κρατών, του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ και της διασφάλισης ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Είναι πιθανό οι ηγέτες να συζητήσουν ξανά για τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν όταν συναντηθούν από κοντά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε αυτή την εβδομάδα ότι οι «χώρες του κόσμου» που δεν βοήθησαν στον πόλεμό του με το Ιράν θα πρέπει να «αποζημιώσουν» τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει έντονα την κριτική του προς άλλες χώρες, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, δεν έχουν στηρίξει επαρκώς τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Η σύγκρουση αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ του Τραμπ και του πρώην πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, αν και ο Τραμπ δεν έχει επιτεθεί ακόμη άμεσα στον Μπέρναμ για τη στάση του απέναντι στη σύγκρουση.

Μάλιστα έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι διατηρεί «καλή σχέση» με τον Μπέρναμ. Ωστόσο, έχει ασκήσει κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό για τη στάση του σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα.

Όταν ρωτήθηκε για τον Μπέρναμ τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Θα δούμε. Δεν πρόκειται να του πω πώς να κυβερνήσει τη χώρα του…».

Σε συνομιλία του με τον Γκάρι Λίνεκερ τον Ιούλιο, ο Μπέρναμ ανέφερε από την πλευρά του ότι η σχέση του με τον Τραμπ θα βασίζεται στον «σεβασμό προς το αξίωμα, τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ».