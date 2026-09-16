Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την Κατάσταση της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, που διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στον Έλληνα και στον Δανό πιλότο που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα στις 2 Αυγούστου 2026.

«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», ανέφερε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της Κομισιόν, με τους ευρωβουλευτές να σηκώνονται όρθιοι και να ξεσπούν σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.

Ειδική αναφορά έκανε στον Δανό πιλότο, Ρούνι Κίνταλ, ο οποίος είχε επιστρέψει από τον Καναδά στην Ευρώπη, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Όπως είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν, ο Ρούνι Κίνταλ τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα και αποφάσισε να παραμείνει λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, παρόλο που επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Δανός πιλότος έχασε τη ζωή του μαζί με τον Έλληνα πιλότο στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα.

Δείτε όσα είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Pilotul danez care și-a sacrificat viața pentru a lupta cu incendiile din Europa. Povestea lui Rune Kyndal, spusă de Ursula von der Leyen https://t.co/ATij1FRq4P https://t.co/SSg9rOdbJ2 — TVR Info (@StirileTVR) September 16, 2026

Ένα από τα στιγμιότυπα που τράβηξαν τα βλέμματα και προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης ήταν η παρουσία της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της μια φωτογραφία του γιου της.

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους αδελφούς του στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους.