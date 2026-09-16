Μια θολή φωτογραφία που φέρεται να δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φιλά μια γυναίκα, πιθανώς τη συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ, ενώ παίζει γκολφ, κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επαληθεύσιμα στοιχεία που να αποδεικνύουν την αυθεντικότητά της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί πληροφορίες για τον φωτογράφο, τα πρόσωπα που εμφανίζονται, την ημερομηνία ή την τοποθεσία όπου τραβήχτηκε η εικόνα. Παράλληλα, τα εργαλεία ανίχνευσης περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης δεν εντόπισαν ενδείξεις AI στη θολή φωτογραφία. Ωστόσο, η αδυναμία εντοπισμού τέτοιων ενδείξεων δεν αποδεικνύει ότι η εικόνα είναι πραγματική.

Η δεύτερη εκδοχή της φωτογραφίας και τα έξι δάχτυλα

Μια δεύτερη εκδοχή της ίδιας εικόνας, η οποία έχει αρχειοθετηθεί, κυκλοφορεί επίσης στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια κατακόρυφη φωτογραφία που αποκαλύπτει μεγαλύτερο μέρος των ποδιών των προσώπων, καθώς και ένα μπαστούνι του γκολφ. Τα χρώματα είναι πιο φωτεινά και, σε αντίθεση με την άλλη εκδοχή, τα πρόσωπα εμφανίζονται σε καθαρή εστίαση.

Η εικόνα παρουσιάζει ιδιαίτερα ευκρινείς λεπτομέρειες, με χαρακτηριστικότερη τη δεξιά παλάμη της γυναίκας, η οποία φορά γάντι και φαίνεται να έχει έξι δάχτυλα.

Το Lead Stories ανέβασε τη συγκεκριμένη, καθαρή εκδοχή στα εργαλεία ανίχνευσης της Hive Moderation και της OpenAI. Το εργαλείο ανίχνευσης περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από την Hive Moderation έδειξε ότι η εικόνα είχε πιθανότητα 99,9% να έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, το εργαλείο Verify της OpenAI εντόπισε υδατογράφημα SynthID, γεγονός που υποδεικνύει ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με εργαλεία της OpenAI.

Η ανάρτηση στο X και οι έλεγχοι για τεχνητή νοημοσύνη

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ο λογαριασμός @MrReaganUSA δημοσίευσε στο X μια ανάρτηση, στην οποία υποστηρίζει ότι και οι δύο εκδοχές της φωτογραφίας είναι ψεύτικες. Ωστόσο, η ανάρτηση δεν εξηγεί με ποιον τρόπο ο λογαριασμός κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό για τη θολή εικόνα.

Το Lead Stories ανέβασε τη θολή φωτογραφία στα εργαλεία της Hive Moderation, της OpenAI και του Google Gemini. Κανένα από τα συγκεκριμένα εργαλεία δεν εντόπισε ενδείξεις που να υποδεικνύουν ότι η εικόνα προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη.

Wait a minute!



Is that Donald Trump kissing Natalie Harp at his golf course in Ireland over the weekend? pic.twitter.com/BC1TBSWtB2 — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) September 15, 2026

Η δημοσιογραφική ομάδα χρησιμοποίησε επίσης το Google Lens, προκειμένου να αναζητήσει ακριβείς αντιστοιχίες τόσο για τη θολή όσο και για την καθαρή εκδοχή της φωτογραφίας. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε αναζητήσεις με κείμενο σε διαφορετικές πλατφόρμες, ώστε να εντοπίσει το παλαιότερο αντίγραφο της εικόνας.

Ποια φωτογραφία δημοσιεύτηκε πρώτη;

Το ερώτημα σχετικά με το ποια από τις δύο εκδοχές εμφανίστηκε πρώτη είναι καθοριστικό για την αξιολόγηση της υπόθεσης. Εάν η εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη δημοσιεύτηκε αρχικά και αποτέλεσε την πηγή της θολής φωτογραφίας, τότε καμία από τις δύο εικόνες δεν απεικονίζει πραγματικό περιστατικό. Εάν, αντίθετα, η θολή φωτογραφία δημοσιεύτηκε πρώτη, τότε, ανεξάρτητα από το αν είναι πραγματική ή ψεύτικη, θα μπορούσε να αποτέλεσε την πηγή για τη δημιουργία της καθαρής εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη.

Το γεγονός ότι ένα εργαλείο δεν εντοπίζει προέλευση από τεχνητή νοημοσύνη δεν αποδεικνύει ότι μια φωτογραφία είναι αυθεντική. Αντίστοιχα, η ύπαρξη ενός αντιγράφου που έχει δημιουργηθεί με AI δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η αρχική εικόνα είναι ψεύτικη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η εκδοχή που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη δημοσιεύτηκε πρώτη.

Παράλληλα, το Lead Stories επισημαίνει ότι είναι συνηθισμένο οι πρώτες αναρτήσεις παραπληροφόρησης να διαγράφονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν αρχίζουν να διαδίδονται. Ως εκ τούτου, η παλαιότερη ανάρτηση που είναι σήμερα διαθέσιμη δεν είναι απαραίτητα και η πρώτη που δημοσιεύτηκε.

Η παλαιότερη ανάρτηση εντοπίστηκε στο Threads

Η παλαιότερη δημοσίευση της εικόνας που εντόπισε το Lead Stories αφορά τη θολή εκδοχή της φωτογραφίας. Η ανάρτηση έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις 4:24 μ.μ., στην πλατφόρμα Threads, από τον λογαριασμό @moondonkey.

Η λεζάντα της ανάρτησης δεν αναφέρει το όνομα φωτογράφου ή κάποιου ειδησεογραφικού μέσου, ούτε εξηγεί από πού προήλθε η εικόνα. Το κείμενο της λεζάντας αναφέρει:

«Να άλλη μία, φρέσκια από το πιεστήριο, ας τη διαδώσουμε».

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 4:34 μ.μ., η ίδια θολή φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο Facebook από τον λογαριασμό @teri.taylorking.

Το Lead Stories καλεί όποιον γνωρίζει παλαιότερα αντίγραφα οποιασδήποτε από τις δύο εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επικοινωνήσει στη διεύθυνση [email protected]. Παράλληλα, ζητά από τον φωτογράφο που τράβηξε τη συγκεκριμένη εικόνα ή από οποιονδήποτε γνωρίζει την ταυτότητά του να επικοινωνήσει με το μέσο.