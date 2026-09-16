Πέντε νεκροί και τουλάχιστον επτά τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) σε επιβατηγό λεωφορείο στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σε μια περιοχή κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν έπειτα από εχθρικό πλήγμα εναντίον ενός μίνιμπας στην πόλη Νικοπόλ», δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα στο Telegram. Επρόκειτο για ένα ρωσικό drone, διευκρίνισε.

Ο Χάνζα ανήρτησε φωτογραφία που δείχνει ένα λευκό όχημα του οποίου τα παράθυρα έχουν ανατιναχθεί και αίμα ρέει στη μια πλευρά του.

This morning in Ukraine's region of Dnipro, Russians targeted a passenger bus with a drone, killing five people.



At least seven other people were injured. They are currently under the care of doctors and receiving the necessary medical assistance. pic.twitter.com/uAH89nEIHk — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 16, 2026

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται απέναντι από υπό ρωσική κατοχή έδαφος αρκετά χιλιόμετρα μακριά στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου και τίθεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

«Οι Ρώσοι έπληξαν κυνικά ένα επιβατηγό λεωφορείο. Στόχευσαν ένα μίνιμπας που μετέφερε ανθρώπους που πήγαιναν να κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές», δήλωσε ο Μίκολα Λουκασούκ, επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου του Ντνιπροπετρόφσκ, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Ρωσία για την επίθεση, ενώ σημειώνεται πως η Ουκρανία και η Ρωσία αρνούνται ότι θέτουν σκόπιμα στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Επίσης, η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε ενεργειακή υποδομή στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια Πολτάβα στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρωσικό drone έπληξε επίσης βιομηχανική εγκατάσταση, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο Βιτάλι Ντιάκιβνιτς, ο οποίος δεν κατονόμασε την εγκατάσταση αυτή.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι έπληξε ένα φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, στην περιφέρεια της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.