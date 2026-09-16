Η βελτιωμένη ικανότητα του Ιράν να εντοπίζει και να πλήττει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις φέρεται να σχετίζεται με τη ρωσική δορυφορική τεχνολογία και εξετάζεται ως ένας από τους πιθανούς παράγοντες που έχουν ενισχύσει τις δυνατότητες της Τεχεράνης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ιρανικών επιθέσεων, αλλά και στην πίεση που ασκείται στα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν έως και 70 ή και περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης υψηλών δυνατοτήτων για να αντιμετωπίσουν ιρανική πυραυλική επίθεση στην Ιορδανία, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση. Η μεγάλη κατανάλωση πυρομαχικών αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αμερικανική αεράμυνα, καθώς το Ιράν προσαρμόζει τις επιθέσεις του με στόχο να εξαντλεί πολύτιμα αμερικανικά όπλα, όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.

Η ρωσική δορυφορική βοήθεια και η βελτίωση της ιρανικής στόχευσης

Η πιθανή συμβολή των ρωσικών δορυφόρων συνδέεται με τη γενικότερη ενίσχυση της ικανότητας του Ιράν να εντοπίζει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους. Η Τεχεράνη έχει βελτιώσει τις επιθέσεις της, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους πυραύλων, τροχιές, ελιγμούς και πολεμικές κεφαλές, σε μια προσπάθεια να υπερφορτώσει τα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας.

Η εξέλιξη αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Ρωσίας και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες προηγούμενης επίθεσης, το Ιράν είχε αποκτήσει εικόνες υψηλής ανάλυσης της αεροπορικής βάσης Μουουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία από κινεζικές οντότητες πριν από το πλήγμα του Ιουλίου. Η πληροφορία αυτή καταδεικνύει τη σημασία που έχουν οι δορυφορικές εικόνες για τον εντοπισμό στρατιωτικών στόχων.

«Αυτές οι νέες τακτικές που βλέπουμε δείχνουν ότι οι Ιρανοί συνεχίζουν να προσαρμόζονται, να μαθαίνουν, να πειραματίζονται, να βλέπουν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί», δήλωσε ο Φάμπιαν Χιντς, ειδικός στις πυραυλικές δυνάμεις του Ιράν στην οργάνωση Conflict Armament Research.

Έως και 70 Patriot για περίπου 20 βαλλιστικούς πυραύλους

Σύμφωνα με ορισμένους από τους αξιωματούχους, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν 60 έως 70 πυραύλους αναχαίτισης Patriot για να αντιμετωπίσουν την επίθεση, η οποία περιλάμβανε περίπου 20 βαλλιστικούς πυραύλους. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εκτόξευσαν επίσης περισσότερους από 12 πυραύλους αναχαίτισης του συστήματος THAAD. Ένας άλλος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη κατανάλωση αντιστοιχεί περίπου στην ποσότητα πυραύλων που έχει χρησιμοποιήσει ο αμερικανικός στρατός σε ολόκληρη εβδομάδα σε άλλες χρονικές περιόδους του πολέμου.

Οι ανταλλαγές πυρών ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμητικοί συσχετισμοί στην αεράμυνα μπορούν να ευνοήσουν τον επιτιθέμενο. Το Ιράν έχει προσαρμόσει τις επιθέσεις του, υποχρεώνοντας τις ΗΠΑ να καταναλώνουν πολύτιμα πυρομαχικά, ενώ η φύση των συγκεκριμένων πυραύλων έκανε δυσκολότερη την αναχαίτισή τους.

Οι Ιρανοί στόχευσαν αμερικανικά στρατεύματα με πολεμικές κεφαλές που διαχωρίζονται σε περισσότερα βλήματα καθώς πλησιάζουν τον στόχο τους, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Η αμερικανική αεράμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τα πάντα. Παρότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν σκοτώθηκε στην επίθεση της περασμένης εβδομάδας, το Ιράν κατάφερε να πλήξει μαχητικά αεροσκάφη και άλλα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Μουουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία.

Οι προηγούμενες επιθέσεις και οι απώλειες των Αμερικανών

Η επίθεση της περασμένης εβδομάδας δεν ήταν η πρώτη φορά που το Ιράν έπληξε αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία. Τον Ιούλιο, τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε μία από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι επιθέσεις του Ιράν γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες. Το καθεστώς χρησιμοποιεί διαφορετικές ποικιλίες πυραύλων, τροχιές, ελιγμούς και πολεμικές κεφαλές, επιδιώκοντας να υπερφορτώσει την αμερικανική άμυνα. Η προσαρμογή αυτή έχει ενισχύσει την πίεση στις αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίζουν επιθέσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε να σχολιάσει. Αξιωματούχοι της Ιορδανίας επίσης δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις.

Η απάντηση του Πενταγώνου για τα αποθέματα πυραύλων

«Οι αναφορές που υποστηρίζουν ότι τα πυρομαχικά των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εξαντληθεί είναι εντελώς ψευδείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ. «Ο αμερικανικός στρατός παραμένει η ισχυρότερη και πιο ικανή πολεμική δύναμη στον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγάλες ποσότητες πυραύλων αναχαίτισης και αυξάνουν την παραγωγή τους. Η Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει τους Patriot, παρήγαγε αριθμό-ρεκόρ 620 πυραύλων αναχαίτισης το 2025 και έχει θέσει ως στόχο να φτάσει περίπου τους 2.000 ετησίως.

Ωστόσο, νέα έκθεση του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου Άμυνας, η οποία δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, αναφέρει ότι ο πόλεμος «έχει οδηγήσει σε στρατηγικές ελλείψεις αποθεμάτων και έχει αποκαλύψει σημεία συμφόρησης στην αμυντική βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα μεταξύ της ιρανικής ικανότητας παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων αναχαίτισης, με στόχο την κατάρριψη των επιθετικών όπλων.

Το Ιράν ανακτά πυραύλους και επαναφέρει την παραγωγή

Το Ιράν έχει καταφέρει να ανασύρει πυραύλους που είχαν εγκλωβιστεί σε υπόγειες εγκαταστάσεις από αμερικανικές επιθέσεις στην αρχή του πολέμου. Παράλληλα, έχει επαναφέρει πρόσφατα την παραγωγή νέων πυραύλων, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που είχε αποθηκεύσει, σύμφωνα με Άραβες και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, από την άλλη, αντιμετωπίζουν σημεία συμφόρησης στην παραγωγή, τα οποία έχουν ασκήσει πίεση στις προμήθειες πυραύλων αναχαίτισης σε ολόκληρη την περιοχή. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μειώσει τα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης, καθώς και ιδιαίτερα ακριβών επιθετικών όπλων.

Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδιαστές ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει τόσα πολλά πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή, ώστε να έχει μειωθεί η δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν πιθανές απειλές από την Κίνα και τη Ρωσία, όπως έχει αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης αεράμυνας PAC-3 Patriot και πυραύλων επιφανείας-επιφανείας ATACMS στην Ευρώπη θεωρούνται από ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι βρίσκονται κάτω από το κρίσιμο επίπεδο. Η αναπλήρωσή τους θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο ειδησεογραφικό πρόγραμμα του CBS «60 Minutes» ότι δεν ανησυχεί καθόλου για ελλείψεις πυραύλων αναχαίτισης και ότι ο στρατός είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.

Οι αριθμοί των πυραύλων που έχουν χρησιμοποιηθεί

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι έως τα μέσα Ιουλίου οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει περίπου 1.700 πυραύλους αναχαίτισης αεράμυνας Patriot και περισσότερους από 200 πυραύλους αναχαίτισης κατά βαλλιστικών πυραύλων THAAD στον πόλεμο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία είχαν εκτοξεύσει ακόμη 150 πυραύλους αναχαίτισης Standard Missile για την καταστροφή ιρανικών πυραύλων και drones. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν την έκταση της κατανάλωσης αμερικανικών πυρομαχικών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η συζήτηση για τα αποθέματα πυρομαχικών, σε συνδυασμό με τις διπλωματικές προσπάθειες εκείνης της περιόδου, συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ στα τέλη Ιουλίου να μην προχωρήσει σε μια εντατική σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει δύο εβδομάδες, όπως έχει αναφέρει η Wall Street Journal.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης και η πίεση στις χώρες του Κόλπου

Οι ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία προέκυψαν από μια κλιμακούμενη ανταλλαγή πυρών, καθώς η Τεχεράνη προσπαθεί να διαρρήξει τον αυξανόμενο αμερικανικό οικονομικό κλοιό. Όταν το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους που πλησίασαν αμερικανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή, ο αμερικανικός στρατός απάντησε καταστρέφοντας πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα. Σε αντίδραση, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικά στρατεύματα στην Ιορδανία, στοχεύοντας μια εγκατάσταση που είχε πλήξει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Αυτός ήταν εξαρχής ο στόχος του Ιράν, να καταστήσει την αμερικανική παρουσία στην περιοχή μη βιώσιμη και δαπανηρή», δήλωσε ο Χαμίντρεζα Αζίζι, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τις Βρυξέλλες. «Έτσι, τώρα φαίνεται ότι και η Ιορδανία δεν είναι τόσο ασφαλής όσο ήταν παλαιότερα», πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις καταδεικνύουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να χρησιμοποιεί το πυραυλικό του οπλοστάσιο για να ασκεί πίεση στον αμερικανικό στρατό και στις συμμαχικές χώρες της περιοχής.

Κάθε ενδεχόμενο κλιμάκωσης των συγκρούσεων προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Οι χώρες αυτές ανησυχούν για τη μείωση των δικών τους αποθεμάτων, μετά την απόκρουση χιλιάδων επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν κατά τη διάρκεια περισσότερων από έξι μηνών πολέμου.

Τα κράτη του Κόλπου έχουν ζητήσει από τις ΗΠΑ περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης από την αρχή του πολέμου και έχουν αναζητήσει άλλες πηγές προμήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο, με ανάμεικτα αποτελέσματα. Σε κάποια χρονική στιγμή, το Ισραήλ έστειλε ένα από τα αυστηρά προστατευόμενα συστήματα Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με στρατιώτες για τη λειτουργία του.

Η επίδραση στην Ουκρανία και η αμερικανική άμυνα

Οι πιέσεις στις προμήθειες πυραύλων αναχαίτισης δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή. Η εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων έχει προκαλέσει ανησυχία για την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν σε πιθανές απειλές από την Κίνα και τη Ρωσία, ενώ παράλληλα έχει αποδυναμώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να προστατευθεί από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με το ευρύτερο ζήτημα της διαθεσιμότητας πυραύλων αναχαίτισης, καθώς οι ΗΠΑ καλούνται να στηρίξουν τις δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των συμμάχων τους και να διατηρήσουν αποθέματα για άλλες πιθανές στρατιωτικές απειλές.

Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της ιρανικής στόχευσης και η πιθανή συμβολή των ρωσικών δορυφόρων αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εξέλιξης στον πόλεμο: το Ιράν προσαρμόζει τις επιθέσεις του, ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στην παραγωγή και τη διαθεσιμότητα των πυραύλων αναχαίτισης.