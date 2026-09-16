Στο εδώλιο κάθονται σήμερα η πρώην υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης Ρασιντά Ντατί και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Renault-Nissan, Κάρλος Γκοσν, στο πλαίσιο πολύκροτης δίκης για υποθέσεις διαφθοράς και αθέμιτης επιρροής. Η υπόθεση αφορά την περίοδο κατά την οποία η Ντατί ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η δίκη διεξάγεται λίγους μήνες μετά την αποτυχία της να εκλεγεί δήμαρχος του Παρισιού.

Η 60χρονη πολιτικός είναι ύποπτη ότι συνήψε ένα σύμφωνο διαφθοράς και άσκησε παρανόμως πιέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου ήταν μέλος, για λογαριασμό της Renault-Nissan στο διάστημα από τον Οκτώβριο 2009 ως τον Φεβρουάριο 2013.

Πήρε άραγε 900.000 ευρώ για να υποστηρίξει τα συμφέροντα του κατασκευαστή; Αυτό είναι το ερώτημα για το οποίο πρέπει να αποφανθεί το Πλημμελειοδικείο του Παρισιού.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Νικολά Σαρκοζί και πρώην υπουργός Πολιτισμού του Εμανουέλ Μακρόν -αποχώρησε από την κυβέρνηση τον Φεβρουάριο- διαψεύδει κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έκανε μια δουλειά δικηγόρου, νομικά συμβατή με το αιρετό λειτούργημά της.

«Η υπεράσπιση θα καταδείξει ότι η Ρασιντά Ντατί εργάσθηκε αποκλειστικά ως δικηγόρος για την RNBV (σ.σ. η ολλανδική εταιρεία που διευθύνει τη συμμαχία Renault-Nissan) και ότι οι αβάσιμες κατηγορίες για δήθεν αθέμιτη επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλονται σε μια τεχνητή διανοητική κατασκευή των κατηγόρων», δηλώνουν οι δικηγόροι της.

Αν και το πολιτικό διακύβευμα είναι μικρότερο μετά την ήττα της στις δημοτικές του Παρισιού έναντι του σοσιαλιστή Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, η Ρασιντά Ντατί διακυβεύει εντούτοις ενώπιον των δικαστών την εντολή της ως δημάρχου του πολύ αριστοκρατικού 7ου διαμερίσματος του Παρισιού: κινδυνεύει να της επιβληθεί πενταετής αποκλεισμός από δημόσια αξιώματα.

Η οικονομική εισαγγελία (PNF) εκτιμά ότι η σύμβαση δικηγορικής αμοιβής της 28ης Οκτωβρίου 2009 που είχε υπογραφεί ανάμεσα στην Ρασιντά Ντατί και τον Κάρλος Γκοσν, με ετήσια κατ’ αποκοπήν αμοιβή 300.000 ευρώ προ φόρων για την πρώην υπουργό, χρησίμευσε για να καλυφθεί μια εργασία υπεράσπισης των συμφερόντων του ομίλου Renault στους κόλπους του Ευρωκοινοβουλίου, κάτι που απαγόρευε η εντολή της ως ευρωβουλευτή.

Αυτή η επίδικη σύμβαση έπεσε στα χέρια της γαλλικής δικαιοσύνης το καλοκαίρι του 2019, όταν είχε πραγματοποιηθεί μια έρευνα στην έδρα της Renault μετά τη σύλληψη στα τέλη του 2018 στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο μιας άλλης διαδικασίας, του Κάρλος Γκοσν, η οποία επέφερε την πτώση του πανίσχυρου γαλλο-λιβανο-βραζιλιάνου επιχειρηματία.

Ο 72χρονος Κάρλος Γκοσν, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στον Λίβανο, όπου κατέφυγε μετά την περιπετειώδη διαφυγή του από την Ιαπωνία, και έχει μετατραπεί σε ίνφλουενσερ του Ίντερνετ για τις επιχειρήσεις, δεν αναμένεται να εμφανισθεί στη δίκη του.

Ο Γκοσν αμφισβητεί το τυπικό και τις προθεσμίες της κλήτευσής του. Διαψεύδει ότι θέλει «να καθυστερήσει αυτή τη δίκη» και δηλώνει έτοιμος, σε επιστολή που έστειλε στα τέλη Αυγούστου, να εμφανισθεί μέσω βιντεοδιάσκεψης από τη Βηρυτό για να «δώσει εξηγήσεις για γεγονότα τα οποία αμφισβητεί».

Kινδυνεύει με κάθειρξη δέκα ετών και πρόστιμο 450.000 ευρώ

Η κατηγορούσα αρχή αμφισβητεί ότι η Ρασιντά Ντατί, η οποία δεν έγινε δικηγόρος παρά μόνο τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με την RNBV, έκανε πράγματι κάποια νομική εργασία και εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη μπόρεσε να βρει «ιδιαίτερα περιορισμένα» ίχνη της, δεδομένης της διάρκειας της παροχής υπηρεσιών εκ μέρους της και της αμοιβής της.

Η Ρασιντά Ντατί υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στη βούληση του Κάρλος Γκοσν να μην διατηρεί τα σημειώματα που του απευθύνονταν και λέει πως είχε παρέμβει για τη Renault ως δικηγόρος σε ζητήματα που σχετίζονται με το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τουρκία ή το Ιράν.

Η υπεράσπισή της σκοπεύει να επικαλεστεί στην ακροαματική διαδικασία μάρτυρες οι οποίοι καταθέτουν, σύμφωνα με την ίδια, ότι η Ντατί είχε κάνει πράγματι δουλειά.

Η Ρασιντά Ντατί κινδυνεύει στην υπόθεση αυτή με κάθειρξη δέκα ετών για δωροληψία και πρόστιμο 450.000 ευρώ για αποδοχή προϊόντων κατάχρησης εξουσίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.