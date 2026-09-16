«Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Παραπέμποντας στον Κάρολο Ντίκενς και την περιγραφή του για την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης ως «την καλύτερη και τη χειρότερη εποχή», η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με «εξαιρετικές προκλήσεις», αλλά ταυτόχρονα έχει επιλέξει «να χαράξει τον δικό της δρόμο», με μια ισχυρότερη και ανεξάρτητη Ευρώπη να αναδύεται.

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύος και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία.

«Η Ευρώπη είναι εδώ για τους Ευρωπαίους», τόνισε, αναφερόμενη στη στήριξη προς την Ουκρανία, στην υπεράσπιση της Γροιλανδίας, αλλά και στις νέες προκλήσεις ασφαλείας, μεταξύ άλλων από drones, υβριδικές επιθέσεις και παραπληροφόρηση που στοχεύουν τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «ανοιχτά εχθρικό κόσμο», με τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, νέες συγκρούσεις στη γειτονιά της, παγκόσμιο ανταγωνισμό για τη βιομηχανική ισχύ και προσπάθειες υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αναφέρθηκε επίσης στο κόστος ζωής και τη στέγαση, αλλά και στις επιπτώσεις της ταχύτατης τεχνολογικής αλλαγής στην εργασία και την κοινωνία.

«Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη: να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει. Η επιλογή είναι δική μας: μια ισχυρή, ανεξάρτητη Ευρώπη με τη δύναμη να δράσει ή μια Ευρώπη διχασμένη, εξαρτημένη και χωρίς κατεύθυνση», υπογράμμισε η Φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα αναφέρθηκε στους «υπερεθνικιστές και αντιευρωπαϊστές» που «προσπαθούν να διαρρήξουν την ευρωπαϊκή μας ενότητα», στη ρωσική παρέμβαση στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και στην παραπληροφόρηση.