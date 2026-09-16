Σοκ προκαλεί το περιστατικό στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου ένας 27χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, εντοπίστηκε να διασχίζει βάλτο γεμάτο αλιγάτορες κρατώντας στην αγκαλιά του δύο μικρά παιδιά, ηλικίας δύο ετών και 10 μηνών. Ο άνδρας φέρεται να είχε εγκαταλείψει το σημείο τροχαίου, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να οργανώσει αγωνιώδη επιχείρηση για τον εντοπισμό του ίδιου και των παιδιών.

Το τροχαίο και η αγωνιώδης αναζήτηση των παιδιών

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λέικλαντ στη Φλόριντα, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 27χρονος Άιζακ Κίνσεϊ έπεσε με το όχημά του πάνω σε πινακίδα που προειδοποιούσε για κλείσιμο δρόμου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σακιά με άμμο στη λεωφόρο 33.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά πάνω σε εκτεθειμένες ρίζες δέντρων, σε σημείο όπου πραγματοποιούνταν έργα, και ο Κίνσεϊ φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο δύο άδεια παιδικά καθίσματα ασφαλείας. Το εύρημα προκάλεσε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό του άνδρα και των δύο παιδιών.

Το βίντεο από drone καταγράφει την επικίνδυνη διάσχιση του βάλτου

Περίπου μισή ώρα αργότερα, χειριστής drone εντόπισε τον Κίνσεϊ σε δασώδη και βαλτώδη περιοχή νότια του σημείου του τροχαίου. Στο συγκλονιστικό βίντεο από το drone, ο 27χρονος φαίνεται να κινείται μέσα στον βάλτο, ο οποίος ήταν γεμάτος αλιγάτορες, κρατώντας ένα παιδί δύο ετών και ένα βρέφος 10 μηνών.

Καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το δύσβατο έδαφος, ο Κίνσεϊ φαίνεται να πέφτει πολλές φορές, με αποτέλεσμα τα παιδιά να βυθίζονται στο νερό. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, φαίνεται να αφήνει πίσω του το δίχρονο παιδί, ενώ συνεχίζει την πορεία του μέσα στον βάλτο κρατώντας το βρέφος. Στη συνέχεια, πέφτει ξανά αρκετές φορές, ενώ εξακολουθεί να κινείται μέσα στα νερά.

Αστυνομικός έσπευσε να σώσει τα παιδιά

Σε δραματικό βίντεο από την κάμερα που έφερε πάνω του ένας αστυνομικός, καταγράφεται η προσπάθειά του να φτάσει στην άκρη του βάλτου και να προσεγγίσει τον Κίνσεϊ, προκειμένου να διασώσει τα παιδιά. «Μπορούσα να τα ακούσω να κλαίνε μέσα στο δάσος», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός, την ώρα που ένα βρέφος έκλαιγε σε απόσταση.

Όταν ο Κίνσεϊ βγήκε από το νερό, σήκωσε τα χέρια του σε ένδειξη παράδοσης και υποστήριξε ότι «δεν γνώριζε πως υπήρχε βάλτος ακριβώς εδώ». Ο αστυνομικός, ωστόσο, δεν έδειξε να ενδιαφέρεται για τις δικαιολογίες του και του ζήτησε να του παραδώσει το βρέφος. Λίγο αργότερα, ακούγεται επίσης να ενθαρρύνει το δίχρονο παιδί να πλησιάσει.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε τοπικό νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και τελικά πήραν εξιτήριο. Όταν έγινε γνωστό ότι τα παιδιά ήταν ασφαλή, ένας αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο του τροχαίου ακούστηκε να λέει: «Ω, ευχαριστώ τον Θεό που βρήκαμε αυτά τα παιδιά».

Οι κατηγορίες σε βάρος του 27χρονου

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Κίνσεϊ παραδέχθηκε πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν «πολλαπλές ενδείξεις μειωμένης ικανότητας». Επιπλέον, φέρεται να οδηγούσε με ανασταλμένη άδεια οδήγησης.

Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον τρεις κακουργηματικές κατηγορίες και οκτώ πλημμεληματικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων δύο κατηγορίες για αμελή κακοποίηση παιδιού με πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης.

Η οργή του αρχηγού της αστυνομίας

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λέικλαντ, Σάμι Τέιλορ, δήλωσε στο Fox 13 ότι εξοργίστηκε από την έλλειψη φροντίδας που επέδειξε ο Κίνσεϊ, όχι μόνο για τους υπόλοιπους ανθρώπους στον δρόμο, αλλά και για τα ίδια του τα παιδιά. Όπως ανέφερε, αισθάνεται ανακούφιση που τα παιδιά δεν πνίγηκαν.

«Ήταν σαν να πετούσε μια κούκλα και αρκετές φορές [τα παιδιά] βρέθηκαν κάτω από το νερό», σημείωσε ο Τέιλορ, προσθέτοντας: «Είμαι πατέρας και παππούς και αυτό πραγματικά σου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι».

Η αστυνομική διεύθυνση του Λέικλαντ σχολίασε επίσης το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι «αυτό το περιστατικό θα μπορούσε να είχε καταλήξει στην απώλεια δύο αθώων ζωών».

«Η άμεση ανάπτυξη της τεχνολογίας drone της αστυνομίας του Λέικλαντ, σε συνδυασμό με την επιμονή και την ομαδική εργασία των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο, βοήθησε στον εντοπισμό των παιδιών σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον και στην παροχή της φροντίδας που χρειάζονταν», ανέφερε η υπηρεσία.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών», πρόσθεσε η αστυνομία, καταλήγοντας: «Είμαστε ευγνώμονες που αυτά τα παιδιά επέζησαν και υπερήφανοι για τους αστυνομικούς, οι ενέργειες των οποίων βοήθησαν να αποτραπεί μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία».