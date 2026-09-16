Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εξάγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους πλαστικών απορριμμάτων στην Τουρκία κάθε χρόνο, παρά τα στοιχεία που εντόπισε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιβαλλοντικές ζημιές, οι οποίες ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ.

Η απόφαση σημαίνει ότι η σημαντικότερη αγορά για τα απορρίμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει ανοιχτή. Η Τουρκία απορροφά περισσότερο από το ένα τρίτο των πλαστικών απορριμμάτων που εξάγει η ΕΕ, γεγονός που την καθιστά μακράν τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ευρωπαϊκών αποβλήτων.

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά απόβλητα

Σύμφωνα με αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία εξασφάλισε το Politico, καταγράφηκε ένας μακρύς κατάλογος ανησυχιών σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων της ΕΕ από την Τουρκία. Η έκθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν το διεθνές εμπόριο αποβλήτων, έναν τομέα που συχνά είναι αδιαφανής και δύσκολο να ελεγχθεί.

Μεταξύ των προβλημάτων που επισημαίνονται περιλαμβάνονται οι «περιορισμένες» πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων, η αβεβαιότητα ως προς την εφαρμογή και την επιβολή του σχετικού κανονισμού της ΕΕ, καθώς και η περιορισμένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε συνεντεύξεις με αρκετούς ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι εκτίμησαν ότι μόνο περίπου το 10% των πλαστικών απορριμμάτων ανακυκλώνεται στην Τουρκία. Η πλειονότητα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, εξακολουθεί να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής, να υφίσταται κακή διαχείριση ή να διαρρέει στο περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται ως πιθανοί λόγοι για την αναστολή των εξαγωγών βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού της ΕΕ για τις μεταφορές αποβλήτων.

Παρά τις συγκεκριμένες ανησυχίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μεταφορές απορριμμάτων θα πρέπει να συνεχιστούν.

Η Τουρκία εισάγει το 36% των πλαστικών απορριμμάτων που εξάγει η ΕΕ

Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στην Τουρκία, καθώς αποτελεί με μεγάλη διαφορά τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ευρωπαϊκών αποβλήτων. Μόνο το περασμένο έτος, η χώρα εισήγαγε 510.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 25 δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια αναψυκτικών των 500 ml.

Η ποσότητα αυτή αντιπροσώπευε το 70% των πλαστικών απορριμμάτων που εξήχθησαν σε χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και το 36% του συνόλου των πλαστικών απορριμμάτων που εξήγαγε η ΕΕ.

Οι κανόνες της ΕΕ και η απόφαση για τη συνέχιση των εξαγωγών

Βάσει του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές αποβλήτων, ο οποίος περιορίζει τις εξαγωγές συγκεκριμένων τύπων απορριμμάτων από την ΕΕ προς τρίτες χώρες με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να αξιολογήσει έως τις 21 Μαΐου του τρέχοντος έτους εάν οι χώρες του ΟΟΣΑ που εισάγουν μεγάλες ποσότητες πλαστικών απορριμμάτων προκαλούν σοβαρές περιβαλλοντικές ή υγειονομικές ζημιές.

Παρότι η αξιολόγηση καθυστέρησε και φέρει ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή κατέγραψε «σοβαρά προβλήματα» που συνδέονται με τα εγχώρια και τα εισαγόμενα πλαστικά απορρίμματα στην Τουρκία. Ωστόσο, έκρινε ότι οι εξαγωγές μπορούν να συνεχιστούν.

Στην απόφασή της, η Επιτροπή σημείωσε ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει το νομικό της πλαίσιο για τη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων, το οποίο «σε γενικές γραμμές ευθυγραμμίζεται» με τους διεθνείς κανόνες και τους κανόνες της ΕΕ. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι έχει βελτιωθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις: «Ανησυχητική απόσταση» μεταξύ ευρημάτων και απόφασης

Η Λόρεν Γουίρ, ανώτερη υπεύθυνη εκστρατειών της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Ερευνών (EIA) και της συμμαχίας Rethink Plastic, δήλωσε ότι η έκθεση αποκαλύπτει μια «ανησυχητική απόσταση» μεταξύ των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ερμηνείας που έδωσε στον κανονισμό.

«Η διαδικασία διασφάλισης που προβλέπει ο κανονισμός επιτρέπει ρητά τη λήψη μέτρων όταν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η EIA εξετάζει το ζήτημα περαιτέρω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την πλευρά του, ο δρ. Σεντάτ Γκιουνντογντού, περιβαλλοντικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Τσουκούροβα και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Microplastic Research Group στην Τουρκία, υποστήριξε ότι η νομοθεσία της ΕΕ «επιβάλλει ρητά τη λήψη μέτρων» στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση.

«Η αξιολόγηση της Επιτροπής υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, παρά τα συντριπτικά στοιχεία. Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη ρύπανση που έχει δημιουργήσει και να αναστείλει τις μεταφορές απορριμμάτων προς την Τουρκία, αντί να νομιμοποιεί αυτή τη ρύπανση», δήλωσε.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η έκθεση αναδεικνύει «τόσο την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσο και τα κενά που εξακολουθούν να πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να υποστηριχθεί η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Τουρκία και να «παρακολουθεί προσεκτικά» τις εξελίξεις, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Νέα αξιολόγηση της κατάστασης αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το 2028.