Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από λεωφορείο στην περιοχή της Ατλάντα, στις ΗΠΑ, καθώς ο οδηγός φαίνεται να αποκοιμιέται στο τιμόνι, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει από την πορεία του και να προσκρούσει σε δέντρα, ενώ μέσα βρίσκονταν επιβάτες.

Το βίντεο, που καταγράφηκε από κάμερα που διέθετε το λεωφορείο, δείχνει τον οδηγό να χάνει σταδιακά την προσοχή του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή της σύγκρουσης ήρθε τώρα στη δημοσιότητα.

Σε προηγούμενο σημείο της διαδρομής, ο οδηγός δεν αντιδρά έγκαιρα σε πράσινο φανάρι για στροφή, με ένα αυτοματοποιημένο ηχητικό μήνυμα να φαίνεται πως τον επαναφέρει και ανακτά την προσοχή του. Ωστόσο, λιγότερο από δέκα λεπτά αργότερα, ο οδηγός χάνει ξανά την προσοχή του. Αποκοιμιέται, αφήνει τα χέρια του από το τιμόνι και το λεωφορείο αρχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα προς τις διπλανές λωρίδες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το λεωφορείο βγαίνει από τον δρόμο και καταλήγει πάνω σε δέντρα.

Ο δικηγόρος, Τζόσουα Σίφερ, ανέφερε ότι οι ερευνητές θα πρέπει να εξετάσουν μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο προβλημάτων ύπνου: «Πάντα εξετάζουμε ζητήματα που σχετίζονται με τον ύπνο, όταν βλέπουμε ένα ατύχημα αυτού του τύπου, καθώς είναι πολύ συχνό οι οδηγοί να χάνουν τις αισθήσεις τους, όσο τρομακτικό κι αν είναι αυτό, λόγω της φύσης της εργασίας τους», δήλωσε.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε πριν χάσει τον έλεγχο του λεωφορείου. Σε βάρος του οδηγού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση με απόσπαση της προσοχής και μη τήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας. Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

«Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι ο οδηγός αντιμετώπισε ένα ανησυχητικό επεισόδιο ύπνου και οδήγησε το λεωφορείο εκτός δρόμου», δήλωσε ο Σίφερ, σύμφωνα με το abc7chicago.com.

Οι δύο επιβάτες του λεωφορείου τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση. Ο ένας από αυτούς πετάχτηκε από τη θέση του και βρέθηκε στην άλλη πλευρά του λεωφορείου, ενώ ο δεύτερος κρατούσε την πλάτη του αμέσως μετά την ακινητοποίηση του οχήματος. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, οι τραυματίες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αποζημίωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ατύχημα προκλήθηκε από αμέλεια του οδηγού σε συνδυασμό με κάποιο ιατρικό περιστατικό.

Η στιγμή της σύγκρουσης: