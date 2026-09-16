Ανατριχίλα προκαλεί η υπόθεση μιας τρανς αστυνομικού, που οδηγήθηκε χθες, Τρίτη 15/9, ενώπιον της Δικαιοσύνης στη Γερμανία, με την κατηγορία ότι βίασε μια 14χρονη και είχε στην κατοχή της σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Οι εισαγγελείς του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Τράουνσταϊν έκαναν γνωστό πως στον υπολογιστή της 55χρονης κατηγορούμενης βρέθηκαν αρχεία με σκηνές βίας κατά παιδιών, ακόμα και τριών ετών.

German transgender policewoman 'rapes 14-year-old girl and is found with stash of child porn' https://t.co/ssJRC8klEt — Daily Mail (@DailyMail) September 15, 2026

Επιπλέον, στον υπολογιστή της -όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο- εντοπίστηκαν βίντεο που την έδειχναν με αρκετούς συντρόφους, αλλά και με έναν… σκύλο.

Έτσι, εκτός από τις κατηγορίες για βιασμό, κακοποίηση ανηλίκων, σωματική βλάβη, διανομή πορνογραφικού υλικού και κατοχή παιδικής πορνογραφίας, η τρανς αστυνομικός αντιμετωπίζει και αυτή της παραγωγής υλικού κτηνοβασίας.

Όσον αφορά στο περιστατικό με τη 14χρονη, που ήταν κόρη φίλης της -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- η 55χρονη τον Αύγουστο του 2025 φέρεται να τη βίασε.

«Το θύμα δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει και κοιτούσε την κατηγορούμενη σοκαρισμένο. Η κατηγορούμενη βγήκε από το αποχωρητήριο και το θύμα, τρέμοντας ολόκληρο και με την καρδιά του να χτυπά δυνατά, κλειδώθηκε στην τουαλέτα» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, η εισαγγελία και η υπεράσπιση συμφώνησαν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ποινής.

Έτσι, σε περίπτωση καταδίκης, η 55χρονη τρανς αστυνομικός μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης από 3 έως 3,5 χρόνια.

Προϋπόθεση για να ισχύσει η συμφωνία, είναι η κατηγορούμενη, η οποία κρατείται στο ανδρικό τμήμα των φυλακών του Μονάχου, να ομολογήσει τις αρρωστημένες πράξεις που της αποδίδονται.