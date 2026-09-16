Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όταν ένα κορίτσι παρασύρθηκε από φορτηγό, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο και κατέληξε εγκλωβισμένο κάτω από το όχημα. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι η ανήλικη, η οποία σύμφωνα με τις μαρτυρίες είχε το βλέμμα στραμμένο στο κινητό της, στάθηκε εξαιρετικά τυχερή, καθώς φέρεται να υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

Τη δραματική στιγμή κατέγραψε κάμερα ασφαλείας καταστήματος, όπου φαίνεται το κορίτσι να περνά μπροστά από ένα σταματημένο φορτηγό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα ξεκινά, την παρασύρει και εκείνη πέφτει στο έδαφος, καταλήγοντας κάτω από το φορτηγό.

«Ήταν κάτω από το φορτηγό. Ήταν πραγματικά κάτω από αυτό, δεν το πιστεύαμε», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Εργαζόμενοι του κοσμηματοπωλείου που βρίσκεται δίπλα στο σημείο του τροχαίου, δήλωσαν ότι βρίσκονταν έξω από το κατάστημα την ώρα που σχολούσαν οι μαθητές, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

«Είδαμε αυτή τη νεαρή κοπέλα να έρχεται από το σχολείο και να διασχίζει τον δρόμο. Κοιτούσε το κινητό της και δεν έβλεπε το φορτηγό», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Σύμφωνα με την ίδια, το φορτηγό άρχισε να κινείται την ώρα που η κοπέλα διέσχιζε τον δρόμο.

A girl in Philadelphia was struck and pinned beneath a Mack truck on Friday. Bystanders helped pull her out and she escaped with only minor injuries. pic.twitter.com/9wHTJFZyBp — ABC News (@ABC) September 16, 2026

«Διέσχισε τον δρόμο και εκείνος έβαλε μπροστά το φορτηγό».

Ένας εργαζόμενος του καταστήματος δήλωσε ότι αντέδρασε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο. «Στο βίντεο είμαι ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και αρχίζει αμέσως να κάνει σήματα, μόλις βλέπει το φορτηγό», ανέφερε.

Όπως είπε, έτρεξε προς το όχημα και έκανε σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Όταν το φορτηγό ακινητοποιήθηκε, έσπευσε να ελέγξει την κατάσταση της κοπέλας. «Τη ρώτησα πώς ήταν. Μου είπε ότι ήταν καλά. Μόνο τα μαλλιά της βρίσκονταν κάτω από το φορτηγό», είπε. «Δεν είδα αίμα ή κάποιον τραυματισμό. Μου είπε ότι ήταν εντάξει».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο οδηγός του φορτηγού φάνηκε να μην είχε αντιληφθεί ότι είχε χτυπήσει την κοπέλα. «Του είπα: “Μην κουνήσεις το φορτηγό. Υπάρχει ένα κορίτσι από κάτω”». Ο αυτόπτης μάρτυρας εκτίμησε ότι ο οδηγός πιθανότατα δεν είχε δει την κοπέλα πριν ξεκινήσει το όχημα.

«Δεν θα έπρεπε να διασχίζει τον δρόμο από εκεί. Δεν υπάρχει διάβαση σε εκείνο το σημείο. Η διάβαση βρίσκεται στη γωνία», είπε.

Μετά το περιστατικό, οι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι έλεγχαν επανειλημμένα την κατάσταση της κοπέλας και στη συνέχεια τη συνόδευσαν μέχρι το σπίτι της. Όπως ανέφεραν, καθ’ όλη τη διάρκεια δεν άφησε από τα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο, σύμφωνα με το abc7ny.com.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι Αρχές κλήθηκαν στο σημείο, όμως μέχρι να φτάσουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει. Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.