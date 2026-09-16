Στα χέρια των ισραηλινών αρχών έπεσε χθες, Τρίτη 15/9, η Αμερικανοπαλαιστίνια δημοσιογράφος, Νακά Χάμεντ, την ώρα που επέστρεφε από ρεπορτάζ που είχε κάνει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως έκαναν γνωστό η οικογένειά της και συνάδελφός της.

Η Νακά Χάμεντ «απήχθη (…) στο σημείο ελέγχου Τουκού, κοντά στη Βηθλεέμ, όπου είχε πάει να καλύψει τα δεινά των Παλαιστίνιων», ανέφερε μέσω Facebook η αδελφή της, Φατίμα Μπαζίς Σαλέμ, καλώντας να αφεθεί ελεύθερη.

Όπως εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαμάντα Μανσούρ, συνάδελφος που ήταν μαζί της, ομάδα δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένης της Νακά Χάμεντ, σταμάτησε κατά διαταγή ισραηλινών στρατιωτικών, που έκαναν ερωτήσεις «για τα θέματα που κάλυψε και τα πλάνα που είχε τραβήξει».

Σύμφωνα με τον συνάδελφό της, οι στρατιωτικοί άφησαν την υπόλοιπη ομάδα να φύγει, αλλά απαίτησαν η Νακά Χάμεντ να «πάρει το τηλέφωνό της και τα προσωπικά της αντικείμενα», προτού «τη θέσουν υπό κράτηση».

Όπως είπε ο ίδιος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Νακά Χάμεντ συνελήφθη επιστρέφοντας από ρεπορτάζ το οποίο έκανε για λογαριασμό του τουρκικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου TRT.

Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η Νακά Χάμεντ εργαζόταν έως πρόσφατα για το ιρανικό μέσο ενημέρωσης Press TV, το οποίο αναμετέδωσε την είδηση της σύλληψής της αναφέροντας ότι είναι η «ανταποκρίτριά του στη Δυτική Όχθη». Σύμφωνα με τον Χαμάντα Μανσούρ όμως, η δημοσιογράφος δεν εργάζεται πλέον για το ιρανικό μέσο εδώ κι έναν μήνα, είναι πλέον ανεξάρτητη ρεπόρτερ.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είχε σχολιάσει επίσημα τη σύλληψη αυτή ως αργά χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet -την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ-, που επικαλέστηκε πηγές του, χωρίς να τις κατονομάσει, τη δημοσιογράφο βαραίνουν υποψίες για «συνεργασία με εχθρική οντότητα» και «κατασκοπεία».

Το Ισραήλ και το Ιράν έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε πολέμους κι εχθροπραξίες τα τελευταία χρόνια και το Press TV χαρακτηρίζεται από την ισραηλινή κυβέρνηση ως όργανο προπαγάνδας της Τεχεράνης.

Η Νακά Χάμεντ κάλυπτε τους τελευταίους μήνες τη βία ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ιδίως στο χωριό Κούσρα, όπου οι κάτοικοι υπέστησαν πολιορκία, χωρίς καν τη δυνατότητα να βγουν από τα σπίτια τους.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, παρότι φλογερός υποστηρικτής του εποικισμού των παλαιστινιακών εδαφών, κατήγγειλε τους «τραμπουκισμούς». Ο ιδιοκτήτης ενός από τα σπίτια που υπέστησαν πολιορκία είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος.

Σύμφωνα με την αδελφή της Νακά Χάμεντ, η κάλυψη της για τα βίαια επεισόδια στο Κούσρα τη μετέτρεψε σε στόχο «εβδομάδων παρενόχλησης από πλευράς εποίκων» κι οδήγησε στη σύλληψή της.