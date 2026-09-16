Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 άλλων μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας, γνωστοποίησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπηρεσία πολιτικής άμυνας του θύλακα.

«Τα πτώματα οκτώ μαρτύρων, ανάμεσα στους οποίους παιδιά, και 15 τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια πολυκατοικίας έξι ορόφων που κατέρρευσε στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

«Αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, υπογραμμίζοντας ότι το κτίριο «είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου».

Η μεγάλη πλειονότητα των πολυκατοικιών στη λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που διεξήχθη από το έδαφος της Γάζας.

Ο πόλεμος στη Γάζα στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους και 174.000 άλλοι τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και οι αριθμοί που ανακοινώνει θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.