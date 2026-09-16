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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε τριώροφη πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας Ανόι νωρίς το πρωί (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η αστυνομία της πρωτεύουσας του Βιετνάμ.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περί τις 02:30 (τοπική ώρα· χθες Τρίτη στις 22:30 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε εντελώς 15 λεπτά αργότερα, διευκρίνισε η αστυνομία μέσω Facebook.

Η πολυκατοικία, σε στενό δρομάκι στην οδό Βαν Κάο, στο κέντρο του Ανόι, είχε τέσσερα πατώματα, εμβαδού περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων.

Τέσσερις άνθρωποι μπόρεσαν να βγουν από το κτίριο προτού φτάσει η πυροσβεστική, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς.