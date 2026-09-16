Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στην αυλή ενός σπιτιού στο Τέξας, παραλίγο να τραυματίσει τρία μικρά παιδιά που βρίσκονταν εκεί.

Όπως σημειώνει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Στο βίντεο φαίνονται παιδιά να παίζουν στην πισίνα, όταν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο περνά μέσα από τον φράχτη της αυλής, σκορπίζοντας συντρίμμια προς όλες τις κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την οικογένεια Βαν Ντούσεν, το όχημα πέρασε μόλις λίγα εκατοστά από το 2χρονο παιδί τους, ενώ τα 5χρονα δίδυμα που βρίσκονταν μέσα στην πισίνα κινδύνευσαν επίσης σοβαρά.

Wild video shows moment car smashes through Texas backyard – narrowly missing kids playing in pool https://t.co/PhMNWphWbd pic.twitter.com/ZmbcFJ7RgG — New York Post (@nypost) September 15, 2026

«Το 2χρονο παιδί μας βρισκόταν στην αυλή, μόλις λίγα εκατοστά από το σημείο όπου ένα όχημα πέρασε μέσα από τον φράχτη μας», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της. «Τα δίδυμά μας θα μπορούσαν να είχαν τραυματιστεί ή ακόμη και να είχαν χάσει τη ζωή τους».

Η οικογένεια περιέγραψε πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένας χώρος που θεωρούσαν ασφαλή για τα παιδιά τους μετατράπηκε σε σημείο όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον φόβο μιας ανείπωτης τραγωδίας.

Οι κάτοικοι ζητούν μέτρα για την επικίνδυνη οδήγηση στην περιοχή

Γείτονες υποστηρίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα και η επικίνδυνη οδήγηση αποτελούν συχνό πρόβλημα στη γειτονιά. «Και μετά άκουσες έναν τεράστιο θόρυβο και κατάλαβες αμέσως ότι είχε γίνει ατύχημα», δήλωσε η κάτοικος Τόνι Γκάντερ. Όπως ανέφερε, οι επικίνδυνες ταχύτητες στους δρόμους της περιοχής είναι καθημερινό φαινόμενο, ιδιαίτερα από το απόγευμα έως αργά το βράδυ.

Ο δημοτικός σύμβουλος του Φορτ Γουόρθ του Τέξας, Τσαρλς Λάουερσντορφ, δεσμεύτηκε ότι θα προωθηθούν άμεσα μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας και την ενίσχυση της ασφάλειας. Όπως είπε, οι νέες περιοχές με μεγάλες ευθείες και χωρίς αρκετά σημεία που να αναγκάζουν τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα δημιουργούν προβλήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να τοποθετηθεί πινακίδα STOP μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, ενώ για την εγκατάσταση φαναριού θα χρειαστεί πρώτα ειδική κυκλοφοριακή μελέτη. Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί και θεωρούν ότι ένα απλό STOP ίσως δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. «Δεν ξέρω αν πραγματικά θα κάνουν κάτι που θα το σταματήσει», είπε η Τόνι Γκάντερ, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η περιοχή χρειάζεται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 22χρονος οδηγός έλαβε απλώς κλήση για το περιστατικό. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του ούτε οι ακριβείς κυρώσεις που αντιμετωπίζει. Η οικογένεια Βαν Ντούσεν τόνισε ότι η καταστροφή μιας περιουσίας μπορεί να αποκατασταθεί, όμως η ζωή ενός παιδιού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. «Ένας φράχτης μπορεί να επισκευαστεί. Η περιουσία μπορεί να αντικατασταθεί. Αλλά η ζωή ενός παιδιού όχι», ανέφερε η οικογένεια, προσθέτοντας ότι στόχος τους δεν είναι μόνο να κατηγορήσουν κάποιον, αλλά να μετατρέψουν το περιστατικό σε αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές στην ασφάλεια της περιοχής.