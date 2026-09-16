Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβη χθες Τρίτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) σε προάστιο του Λος Άντζελες, στις δυτικές ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, βορειοδυτικά από το κέντρο, μεταδίδοντας πλάνα από τον τόπο όπου συγκρούστηκαν SUV με λεωφορείο – στο δυστύχημα αυτό σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι.

Ρεπόρτερ επιτόπου είπαν πως είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο. Πλάνα από τον αέρα, που τράβηξαν άλλα ελικόπτερα στην περιοχή, εικονίζουν το κουφάρι με την ουρά και την έλικα να έχουν παραμορφωθεί και στις φλόγες.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους φαίνεται πως βρισκόταν στο έδαφος, και άλλος ένας διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος — δεν είναι ακόμη σαφής η κατάστασή του.

Κατά κανόνα, στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επιβαίνουν δύο άνθρωποι: ο χειριστής και δημοσιογράφος-εικονολήπτης.

3 dead, 1 injured after an NBC/KNBC LA helicopter crashed in Chatsworth, Los Angeles, California. Crash occurred near a deadly bus crash site. LAFD on scene. https://t.co/pKfahhN0r9 — GeoTechWar (@geotechwar) September 16, 2026

Δεν έγινε αμέσως γνωστό σε ποιο τηλεοπτικό δίκτυο ανήκε το ελικόπτερο. Ο τοπικός σταθμός NBC4, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, ανέφερε ωστόσο ότι έχασε την επαφή με ομάδα του.

Τα μέσα ενημέρωσης στο Λος Άντζελες, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο των ΗΠΑ, επιδίδονται σε σκληρό ανταγωνισμό. Πολλά χρησιμοποιούν ελικόπτερα, ενώ οι αιθέρες της μεγαλούπολης είναι ήδη γεμάτοι αεροσκάφη, για να καλύπτουν πυρκαγιές, καταδιώξεις οχημάτων και διάφορες άλλες ειδήσεις.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου διενεργούν έρευνα η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).