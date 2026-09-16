Η αστυνομία του Μονάχου διερευνά απειλή κατά της ζωής της Charlotte Knobloch, η οποία είναι ηγέτιδα της εβραϊκής κοινότητας της πόλης και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Η απειλή, που εντοπίστηκε γραμμένη σε παγκάκι, περιείχε αναφορά στο ακροδεξιό κόμμα AfD και στην πρόσφατη εκλογική του επιτυχία στη Γερμανία.

Μια γυναίκα εντόπισε τα απειλητικά γκράφιτι σε παγκάκι πάρκου την Πέμπτη και ενημέρωσε την αστυνομία. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο dpa, η Knobloch, η οποία έχει ταχθεί υπέρ της απαγόρευσης του AfD, ακύρωσε την παρουσία της σε εκδήλωση για την παρουσίαση βιβλίου που ήταν προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα, περίπου τρία χιλιόμετρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε η απειλή.

Οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το ακριβές περιεχόμενο της απειλής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο μήνυμα γινόταν αναφορά στην Knobloch και στο AfD, ενώ υπήρχε και ένα Άστρο του Δαβίδ.

Η αναφορά στο AfD έρχεται λίγες ημέρες μετά την ιστορική εκλογική επίδοση του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε 43,8% των ψήφων στις τοπικές εκλογές, κερδίζοντας 39 έδρες στο κοινοβούλιο του κρατιδίου. Το ποσοστό ήταν οριακά ανεπαρκές για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας χωρίς τη συνεργασία άλλου κόμματος.

Ο επικεφαλής του AfD στη Βαυαρία, Stephan Protschka, καταδίκασε απερίφραστα την απειλή κατά της Knobloch. «Οι πολιτικές διαφωνίες ή τα εκλογικά αποτελέσματα δεν μπορούν ποτέ να δικαιολογήσουν απειλές, εκφοβισμό ή βία εναντίον ενός ανθρώπου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση μιας απειλής με αντισημιτικό κίνητρο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το κόμμα λαμβάνει σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι το γκράφιτι έκανε συγκεκριμένη αναφορά στην εκλογική επιτυχία του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά κάλεσε να αναμένονται τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας πριν εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα.

Την απειλή καταδίκασε και ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γερμανία, Ron Prosor, ο οποίος έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση για τους Εβραίους της χώρας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι για μια 93χρονη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος πρέπει να είναι ανυπόφορο να βλέπει Εβραίους να ξυλοκοπούνται στον δρόμο, να αντιμετωπίζουν μποϊκοτάζ σε πανεπιστήμια και στον πολιτιστικό χώρο και παράλληλα το AfD να ενισχύεται με την «επικίνδυνη ιδεολογία» του.

Ο Ludwig Spaenle, επίτροπος της βαυαρικής κυβέρνησης για την εβραϊκή ζωή και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, χαρακτήρισε την απειλή «ξεπέρασμα κάθε ορίου ευπρέπειας» και εξέφρασε την ελπίδα οι δράστες να εντοπιστούν και να οδηγηθούν γρήγορα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η γυναίκα που επέζησε από το Ολοκαύτωμα

‘The AfD has won, now we will hang Knobloch’ found scrawled on bench with Star of David; 93-year-old has said she’s ‘frightened’ by party’s success, called for potential ban.



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Η Knobloch έχει ασκήσει στο παρελθόν έντονη κριτική στο AfD. Το 2019, σε ομιλία της κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κοινοβούλιο της Βαυαρίας, είχε χαρακτηρίσει την πολιτική του κόμματος ως βασισμένη στο «μίσος και τον αποκλεισμό». Η ομιλία είχε προκαλέσει ιδιαίτερη δημοσιότητα, καθώς παραβίαζε την καθιερωμένη πρακτική να μην εισάγεται η πολιτική σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Το AfD τάσσεται υπέρ του περιορισμού της μετανάστευσης στη Γερμανία, ενώ στελέχη και υποστηρικτές του έχουν κατά καιρούς υποβαθμίσει το Ολοκαύτωμα.

Η Knobloch θεωρείται σημαντική προσωπικότητα της εβραϊκής κοινότητας του Μονάχου, όπου γεννήθηκε. Το 2006 πρωτοστάτησε στη δημιουργία εβραϊκού κοινοτικού κέντρου και συναγωγής, έργο κόστους περίπου 51 εκατ. δολαρίων, έχοντας προηγουμένως συμβάλει στην υποδοχή χιλιάδων Εβραίων μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Το 1942, όταν ήταν μόλις 10 ετών, ο πατέρας της, Fritz Neuland, φρόντισε να κρυφτεί σε μια μικρή πόλη, στο σπίτι μιας Καθολικής γυναίκας. Για να προστατεύσει τόσο την ίδια όσο και τη γυναίκα που την έκρυβε, η Knobloch δεν διέψευσε τις φήμες ότι ήταν δήθεν παράνομη κόρη της.

Η μητέρα της είχε εγκαταλείψει εκείνη και τον πατέρα της όταν ήταν πολύ μικρή. Η Knobloch και ο πατέρας της, ο οποίος επίσης επέζησε του Ολοκαυτώματος, επέστρεψαν στο Μόναχο μετά τον πόλεμο. Τότε στην πόλη είχαν απομείνει ελάχιστοι Εβραίοι, ενώ πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1933, η εβραϊκή κοινότητα αριθμούσε περίπου 10.000 ανθρώπους.