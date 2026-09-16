Ένας Βρετανός άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί δύο δεκαετίες, σε μια υπόθεση που οι Αρχές χαρακτηρίζουν «φρικιαστική» και η οποία θυμίζει την υπόθεση της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό.

Ο άνδρας από το Στόκπορτ δήλωσε ένοχος για 45 κατηγορίες, ενώ είχε ήδη παραδεχτεί την ενοχή του για ακόμα 15 αδικήματα. Συνολικά αντιμετωπίζει 60 κατηγορίες, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα σύνθετης έρευνας της αστυνομίας του Greater Manchester για τη σεξουαλική κακοποίηση της συζύγου του. Η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί, προκειμένου να προστατευθεί η ανωνυμία της γυναίκας.

Ο άνδρας συνελήφθη πέρυσι, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας οι Αρχές προχώρησαν στην απαγγελία κατηγοριών σε δώδεκα ακόμα άνδρες, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην κακοποίηση της γυναίκας.

Οι 12 άνδρες και η συνωμοσία

Οι 12 συγκατηγορούμενοι, ηλικίας από 29 έως 74 ετών, κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε συνωμοσία για την κακοποίηση και τον βιασμό της γυναίκας μεταξύ 2023 και 2025. Εννέα από αυτούς αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση εις βάρος της.

Ένας 13ος άνδρας, ο Keith Fotheringham, από το Νταντί της Σκωτίας, έχει ήδη παραδεχτεί ότι συμμετείχε σε συνωμοσία για να ναρκώσουν και να βιάσουν τη γυναίκα χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Όσον αφορά τον σύζυγο, στις 60 κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνονται επτά κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, μία κατηγορία για χορήγηση ουσίας με σκοπό την κακοποίηση και μία για κοινοποίηση προσωπικών φωτογραφιών ή βίντεο, πέρα από τις πολυάριθμες κατηγορίες βιασμού.

A man from Stockport has admitted to drugging and raping his wife without her knowledge over a period of 21 years.



A dozen other men are due to stand trial for alleged offences against the same victim.@GregMilamSky reports from Manchester.



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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα του επιβληθεί ποινή. Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος ανέφερε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ολοκληρωθούν πρώτα οι δίκες των υπόλοιπων κατηγορουμένων, προτού γίνει γνωστή η τύχη του. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Greater Manchester, Rick Jackson, δήλωσε ότι προτεραιότητα των Αρχών είναι η στήριξη της γυναίκας, καθώς η έρευνα παραμένει εξαιρετικά σύνθετη.

«Εστιάζουμε στην υποστήριξη του θύματος αυτής της φρικιαστικής κακοποίησης, μέσα από μια πολύ σύνθετη έρευνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη γυναίκα παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η υπόθεση που θυμίζει τη Ζιζέλ Πελικό

Η υπόθεση παραπέμπει στην πολύκροτη ιστορία της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας που έγινε παγκόσμιο σύμβολο στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας. Το 2024, ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε επειδή επί σχεδόν μία δεκαετία τη νάρκωνε και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες στο σπίτι τους, προκειμένου να τη βιάσουν, ενώ εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Η Ζιζέλ Πελικό αποφάσισε να παραιτηθεί από την ανωνυμία της, επιλέγοντας να μιλήσει δημόσια για όσα υπέστη και να αναδείξει το ζήτημα της σεξουαλικής βίας.

Οι βρετανικές Αρχές καλούν τώρα και άλλα πιθανά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης με τη χρήση ουσιών να μιλήσουν. Ο Rick Jackson υπογράμμισε ότι ένα θύμα δεν χρειάζεται να έχει αποδείξεις, απόλυτη βεβαιότητα ή πλήρη ανάμνηση των γεγονότων για να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Δεν περιμένουμε από εσάς να κατανοείτε ακριβώς τι συνέβη ή ποιος εμπλεκόταν για να σας πάρουμε στα σοβαρά. Αν αισθάνεστε ότι κάτι έχει συμβεί, παρακαλούμε αναφέρετέ το ή ζητήστε βοήθεια», τόνισε.