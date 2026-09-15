Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Υεμένης μετά την επανέναρξη των σφοδρών συγκρούσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι διευρύνουν την παρουσία τους κατά μήκος της δυτικής ακτής και πλησιάζουν το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άμαχοι επιχειρούν να διαφύγουν διά θαλάσσης προς το Τζιμπουτί, στην αφρικανική πλευρά του περάσματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα περιφερειακή προσφυγική κρίση.

«Η γρήγορη κλιμάκωση των εχθροπραξιών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων από 100.000 ανθρώπων στο εσωτερικό της χώρας και έχει αναγκάσει χιλιάδες άλλους να αναζητήσουν καταφύγιο στο Τζιμπουτί», ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η ανθρωπιστική επιχείρηση δυσχεραίνεται από την ανασφάλεια, τις κατεστραμμένες υποδομές, τις διακοπές επικοινωνιών και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις. Η UNHCR υπολογίζει ότι συνολικά 22,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υεμένη θα χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στο 2026, ενώ περίπου 5,2 εκατομμύρια παραμένουν εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολυετούς πολέμου.

Σαουδική Αραβία: «Θα απαντήσουμε σθεναρά»

Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι θα ανταπαντήσει «σθεναρά» στις νέες επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι εντείνουν τα πλήγματα εναντίον σαουδαραβικών πόλεων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα εδραιώνουν τις θέσεις τους στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανή επίθεση σε σειρά περιοχών, μεταξύ των οποίων η Τζέντα, η Ταΐφ και σημαντικά αστικά ή ενεργειακά κέντρα στη δυτική Σαουδική Αραβία. Οι προειδοποιήσεις ήρθησαν αργότερα, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άμεσος κίνδυνος είχε παρέλθει.

Σύμφωνα με το Reuters, σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν έξι πόλεις, μεταξύ των οποίων η Τζέντα και το Γιανμπού. Το Γιανμπού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό λιμάνι εξαγωγής σαουδαραβικού πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι συναγερμοί καταδεικνύουν ότι η απειλή δεν περιορίζεται πλέον στο έδαφος της Υεμένης ή στη διεθνή ναυσιπλοΐα. Επεκτείνεται στις σαουδαραβικές πόλεις, στα λιμάνια και στις υποδομές που στηρίζουν τις ενεργειακές εξαγωγές του βασιλείου.

Τι έχουν καταλάβει πραγματικά οι Χούθι

Οι Χούθι πέτυχαν σημαντικά εδαφικά κέρδη κατά μήκος της δυτικής ακτής, καταλαμβάνοντας την πόλη-λιμάνι Μόκα και κρίσιμες θέσεις κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν επίσης την κατάληψη των νησιών Χανίς και Περίμ.

Το Περίμ βρίσκεται στο ίδιο το στενό και χωρίζει το πέρασμα σε δύο διαύλους. Η κατοχή του, εφόσον διατηρηθεί, προσφέρει δυνατότητες επιτήρησης και απειλής πλοίων με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ταχύπλοα ή παράκτια πυρά.

Η εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να περιγράφεται ως αδιαμφισβήτητος έλεγχος ολόκληρου του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Οι διεθνείς θαλάσσιες δυνάμεις και τα γειτονικά κράτη εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες στην περιοχή, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης υποστηρίζουν ότι ανακατέλαβαν ορισμένες θέσεις.

Οι Χούθι, όμως, έχουν πλέον αποκτήσει ισχυρότερη γεωγραφική βάση από την οποία μπορούν να απειλήσουν τη ναυσιπλοΐα. Αυτή η ικανότητα είναι αρκετή για να αυξήσει το κόστος ασφάλισης, να οδηγήσει εταιρείες σε αλλαγή δρομολογίων και να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα παραμένει ασφαλής και ότι οι επιχειρήσεις τους περιορίζονται σε συγκεκριμένους στόχους, κυρίως σε πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Οι διαβεβαιώσεις αυτές, ωστόσο, δεν αρκούν για να καθησυχάσουν τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Γιατί το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ είναι κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία

Το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων», συνδέει τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό με την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ.

Αποτελεί απαραίτητο κρίκο στη συντομότερη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Ενδεχόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας θα ανάγκαζε περισσότερα εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια να παρακάμπτουν την Αφρική μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Μια τέτοια παράκαμψη μπορεί να προσθέσει πολλές ημέρες στο ταξίδι, να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμων, τα ναύλα και τα ασφάλιστρα και να καθυστερήσει την παράδοση πρώτων υλών και εμπορευμάτων.

Η προηγούμενη περίοδος επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα είχε ήδη προκαλέσει μεγάλη πτώση της κίνησης στην περιοχή. Στοιχεία που επικαλείται το Al Jazeera δείχνουν ότι ο όγκος της ναυσιπλοΐας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκε κατά περίπου 50% έως 55% μεταξύ 2023 και 2025.

Ο εφιάλτης του ταυτόχρονου αποκλεισμού δύο στενών

Η νέα κρίση αποκτά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή εξελίσσεται ενώ το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται ήδη υπό σοβαρή πίεση.

Πριν από την περιφερειακή πολεμική κλιμάκωση, από το Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν το στενό χωρίς την έγκριση της Τεχεράνης αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο επίθεσης ή παρεμπόδισης.

Η βρετανική υπηρεσία UKMTO έχει καταγράψει νέο περιστατικό ασφαλείας εντός του στενού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε επιμέρους ισχυρισμός για τον δράστη ή τον τρόπο επίθεσης έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Το ενδεχόμενο να διαταραχθούν ταυτόχρονα το Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ δημιουργεί έναν γεωγραφικό κλοιό γύρω από την Αραβική Χερσόνησο. Το πρώτο στενό ελέγχει την έξοδο του Περσικού Κόλπου. Το δεύτερο ελέγχει τη νότια είσοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ.

«Ο κόσμος υποφέρει ήδη αρκετά από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να προστεθεί το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ σε αυτή την εξίσωση», προειδοποίησε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ιμπραήμ αλ-Χάσμι, ζητώντας διπλωματική αποκλιμάκωση.

Η Σαουδική Αραβία χωρίς ασφαλή ενεργειακή έξοδο

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δυσμενή στρατηγική εξίσωση. Οι εξαγωγές της μέσω του Περσικού Κόλπου απειλούνται από την κατάσταση στο Ορμούζ, ενώ η εναλλακτική έξοδος προς την Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται πλέον πιο κοντά στις επιχειρησιακές δυνατότητες των Χούθι.

Ο αγωγός Ανατολής–Δύσης, γνωστός ως Petroline, μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας στο Γιανμπού. Σχεδιάστηκε ακριβώς για να περιορίζει την εξάρτηση του βασιλείου από το Ορμούζ.

Η λειτουργία του, όμως, έχει διακοπεί μετά από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι απειλείται συγχρόνως τόσο η χερσαία παράκαμψη του Ορμούζ όσο και η θαλάσσια οδός εξαγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Η απώλεια ή η παρατεταμένη διακοπή αυτής της διαδρομής θα μπορούσε να επηρεάσει εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιας εξαγωγικής ικανότητας. Δεν σημαίνει ότι σταματούν αυτομάτως όλες οι σαουδαραβικές εξαγωγές, αλλά μειώνει δραστικά την ευελιξία του Ριάντ.

Στο επίκεντρο η Αίγυπτος και η Διώρυγα του Σουέζ

Η ασφάλεια του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αποτελεί και ζωτικό αιγυπτιακό συμφέρον. Κάθε πλοίο που αποφεύγει το στενό και επιλέγει την παράκαμψη της Αφρικής δεν περνά από τη Διώρυγα του Σουέζ, στερώντας από το Κάιρο πολύτιμα έσοδα σε ξένο νόμισμα.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπογράμμισαν στις συνομιλίες τους την ανάγκη προστασίας της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Ο Σίσι εξέφρασε παράλληλα στήριξη στις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας για την προστασία της ασφάλειας και της σταθερότητάς της, σύμφωνα με το Reuters.

Η Αίγυπτος έχει, πάντως, ισχυρό κίνητρο να αποφύγει μια νέα γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα. Μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά των Χούθι θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη περισσότερες επιθέσεις σε πλοία και να απομακρύνει τις ναυτιλιακές εταιρείες από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Νέα προσφυγική πίεση στο Τζιμπουτί

Στην άλλη πλευρά του στενού, το Τζιμπουτί προετοιμάζεται για μεγαλύτερη εισροή προσφύγων. Περισσότεροι από 2.000 Υεμενίτες έχουν ήδη φτάσει στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Associated Press.

Η έλλειψη καυσίμων στην Υεμένη περιορίζει προσωρινά τις αναχωρήσεις, αλλά παράλληλα εγκλωβίζει οικογένειες κοντά στις ζώνες των συγκρούσεων. Οι τοπικές δυνατότητες υποδοχής στο Τζιμπουτί είναι περιορισμένες και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν σκηνές, φάρμακα και πρόσθετη διεθνή χρηματοδότηση.

Το Τζιμπουτί φιλοξενεί επίσης στρατιωτικές βάσεις ξένων δυνάμεων και βρίσκεται απέναντι από τις νέες θέσεις των Χούθι. Η προσφυγική διάσταση συνδέεται επομένως άμεσα με τη γεωπολιτική και στρατιωτική σημασία της χώρας.

Έκτακτη κινητοποίηση στον ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξετάζει τις εξελίξεις στην Υεμένη και την απειλή για την Ερυθρά Θάλασσα. Στη συζήτηση συμμετέχουν εκπρόσωποι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιθέσεις με πυραύλους και drones, η προέλαση στη δυτική ακτή και η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Το Συμβούλιο είχε ήδη παρατείνει τον μηχανισμό υποβολής εκθέσεων για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Η νέα κλιμάκωση, ωστόσο, μεταφέρει τη συζήτηση από τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στην πιθανότητα μιας ευρύτερης αλλαγής του στρατιωτικού χάρτη της Υεμένης.

Το πραγματικό διακύβευμα

Η ανθρωπιστική καταστροφή στη δυτική Υεμένη αποτελεί την πιο άμεση συνέπεια των συγκρούσεων. Η στρατηγική τους σημασία, όμως, υπερβαίνει τα σύνορα της χώρας.

Οι Χούθι δεν χρειάζεται να αποκλείσουν πλήρως το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ για να προκαλέσουν παγκόσμια οικονομική ζημιά. Αρκεί να δημιουργήσουν αρκετή αβεβαιότητα ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι ασφαλιστές και οι ενεργειακοί όμιλοι να θεωρήσουν τη διαδρομή υπερβολικά επικίνδυνη.

Εάν η απειλή αυτή συνδυαστεί με παρατεταμένη διαταραχή στο Ορμούζ και με αδυναμία λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής–Δύσης, οι επιπτώσεις μπορούν να περάσουν γρήγορα από τις τιμές του πετρελαίου στο κόστος μεταφορών, στα καύσιμα, στα τρόφιμα και στον γενικό πληθωρισμό.

Το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ δεν έχει κλείσει. Η προσέγγιση όμως των Χούθι στο στενό, η κατάληψη παράκτιων θέσεων και νησιών και η παράλληλη κρίση στο Ορμούζ έχουν δημιουργήσει ένα από τα σοβαρότερα σενάρια ενεργειακής και ναυτιλιακής ασφυξίας των τελευταίων ετών.