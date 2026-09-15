Μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων προανήγγειλε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ακόμη το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνησή του.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ η μέση τιμή της βενζίνης στη Γερμανία έφθασε τα 2,32 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ τα 2,44 ευρώ, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

«Ναι, θα αντιδράσουμε στην αύξηση των τιμών. Πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η πρόταση θα έρθει πολύ σύντομα», δήλωσε ο Μερτς από το συνέδριο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου BGA στο Βερολίνο.

Ο Γερμανός καγκελάριος διευκρίνισε ότι τα «ακριβή μέσα» της κυβερνητικής παρέμβασης δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων, με στόχο την παρουσίαση συγκεκριμένης πρότασης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Έλεγχος στις πετρελαϊκές εταιρείες

Ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε και στις καταγγελίες ότι πετρελαϊκές εταιρείες ενδέχεται να εκμεταλλεύονται την ενεργειακή κρίση, μετακυλίοντας δυσανάλογες αυξήσεις στους καταναλωτές.

Ο καγκελάριος παρέπεμψε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ, επισημαίνοντας ότι διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα για να ελέγχει πιθανές καταχρηστικές πρακτικές κατά τη διαμόρφωση των τιμών.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου δεν φαίνονται επαρκείς από την πλευρά των καταναλωτών.

«Αισθανόμαστε ότι, τουλάχιστον από την οπτική γωνία του καταναλωτή, αυτό δεν είναι αρκετό», τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ευρύτερη κρατική παρέμβαση.

Στο τραπέζι άμεσες οικονομικές ενισχύσεις

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται βρίσκεται η καταβολή άμεσων οικονομικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, έχει εισηγηθεί ένα στοχευμένο σύστημα πληρωμών προς τις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η πρόταση δεν έχει εξασφαλίσει ενιαία υποστήριξη στον κυβερνητικό συνασπισμό. Επιφυλάξεις διατυπώνονται ακόμη και στο εσωτερικό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, καθώς παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τα εισοδηματικά κριτήρια, τους δικαιούχους και το δημοσιονομικό κόστος.

Πρόταση για μείωση του ενεργειακού φόρου

Διαφορετική προσέγγιση παρουσίασε ο πολιτικός του CDU Σεμπάστιαν Στάινκε, ο οποίος ζήτησε προσωρινή μείωση του ενεργειακού φόρου μέχρι το κατώτατο επίπεδο που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, πρότεινε την επανεξέταση της γερμανικής τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υποστηρίζοντας ότι η κλιματική πολιτική δεν πρέπει να δημιουργεί δυσανάλογο κοινωνικό βάρος.

«Πρέπει να το επανεξετάσουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε η προστασία του κλίματος να μην οδηγήσει σε υπερβολικά κοινωνικά βάρη», δήλωσε στη Handelsblatt.

Η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να μειώσει πιο άμεσα την τελική τιμή στην αντλία. Θα είχε, όμως, σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και θα άνοιγε νέα συζήτηση για τη συμβατότητα των φορολογικών ελαφρύνσεων με τους κλιματικούς στόχους της Γερμανίας.

Η AfD ζητά μόνιμη μείωση φόρων και κατάργηση του φόρου CO2

Στην αντιπολίτευση, η Εναλλακτική για τη Γερμανία ζητεί ακόμη πιο εκτεταμένες και μόνιμες παρεμβάσεις.

Ο Λάιφ-Έρικ Χολμ, επικεφαλής υποψήφιος της AfD στις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έχει ήδη καταθέσει πρόταση στην Bundestag για:

Μείωση του ενεργειακού φόρου στο κατώτατο όριο της ΕΕ.

Κατάργηση του φόρου CO2.

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Περιορισμό των επιβαρύνσεων στο φυσικό αέριο, στη βενζίνη και στο ντίζελ.

Η παρέμβαση της AfD προσδίδει και προεκλογική διάσταση στη συζήτηση, καθώς η ακρίβεια στα καύσιμα επηρεάζει ιδιαίτερα τους κατοίκους αγροτικών και περιφερειακών περιοχών, όπου η καθημερινή χρήση αυτοκινήτου είναι συχνά αναπόφευκτη.

Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση Μερτς

Με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις, στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκονται τρεις βασικές επιλογές:

Στοχευμένες άμεσες πληρωμές προς ευάλωτα νοικοκυριά και επαγγελματικές ομάδες. Προσωρινή μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα. Παρέμβαση στις επιβαρύνσεις που συνδέονται με την τιμολόγηση των εκπομπών CO2.

Δεν έχει αποφασιστεί αν θα επιλεγεί ένα από τα παραπάνω μέτρα ή ένας συνδυασμός παρεμβάσεων. Άγνωστα παραμένουν επίσης το ύψος της χρηματοδότησης, η χρονική διάρκεια και τα κριτήρια ένταξης των πιθανών δικαιούχων.

Πότε αναμένονται οι αποφάσεις

Ο Μερτς περιορίστηκε να δηλώσει ότι η κυβερνητική πρόταση θα παρουσιαστεί «πολύ σύντομα». Η διατύπωσή του δείχνει ότι υπάρχει πολιτική απόφαση για παρέμβαση, όχι όμως και οριστική συμφωνία για τον μηχανισμό εφαρμογής της.

Η γερμανική κυβέρνηση καλείται τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη άμεσης ανακούφισης των πολιτών, στη διατήρηση των φορολογικών εσόδων και στην προστασία των κλιματικών δεσμεύσεων της χώρας.

Με τη βενζίνη πάνω από τα 2,30 ευρώ και το ντίζελ να πλησιάζει τα 2,50 ευρώ ανά λίτρο, η πίεση για γρήγορες αποφάσεις αυξάνεται. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον εάν η παρέμβαση θα αποτυπωθεί άμεσα στις τιμές των πρατηρίων ή θα περιοριστεί σε στοχευμένη οικονομική στήριξη των καταναλωτών.