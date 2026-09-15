Περισσότερες από 500 σιδηροδρομικές μηχανές έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί από ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αντρίι Σιμπίχα.

Το στοιχείο αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχεται ένα από τα πιο κρίσιμα δίκτυα της Ουκρανίας, καθώς οι σιδηρόδρομοι χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τη μεταφορά εκατομμυρίων επιβατών αλλά και για εμπορεύματα, εξαγωγές, ανθρωπιστική βοήθεια και κρίσιμες μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Σιμπίχα ανέφερε ότι περισσότερες από τις μισές από τις μηχανές που έχουν πληγεί δέχθηκαν επίθεση μόνο φέτος, καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τα χτυπήματά της σε σιδηροδρομικές υποδομές.

«Καλούμε όλους τους εταίρους μας να μας βοηθήσουν επειγόντως στην εξεύρεση μηχανών συμβατών με το εύρος τροχιάς των 1.520 mm, καθώς και στη χρηματοδότηση για την επιτάχυνση της προμήθειας νέων», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών στο X.

Russia’s barbaric strikes at the Ukraine-Poland border in Yahodyn are not just a continuation of its attacks on our state borders.



This is Putin’s terror “knocking” directly on the doors of the EU and NATO. Russian barbarians are at your gate, dear partners.



Act now: throw the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 13, 2026

Γιατί δεν μπορεί η Ουκρανία απλώς να αγοράσει ευρωπαϊκές μηχανές

Το αίτημα του Κιέβου έχει μία σημαντική τεχνική διάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος του ουκρανικού σιδηροδρομικού δικτύου χρησιμοποιεί γραμμές πλάτους 1.520 χιλιοστών, το λεγόμενο ευρύ μετασοβιετικό εύρος τροχιάς. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό πρότυπο των 1.435 χιλιοστών.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός μηχανών και βαγονιών που κυκλοφορούν στην Ευρώπη δεν μπορούν να μεταφερθούν απλώς στην Ουκρανία και να χρησιμοποιηθούν στο υφιστάμενο δίκτυό της.

Η τεχνική αυτή ασυμβατότητα έχει αποτελέσει εδώ και χρόνια εμπόδιο στις σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι η διαφορά στο εύρος των γραμμών αναγκάζει πολλές φορές επιβάτες και φορτία να αλλάζουν τροχαίο υλικό στα σύνορα.

Η Ουκρανία έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζει γραμμές ευρωπαϊκού τύπου. Τον Σεπτέμβριο του 2025 εγκαινίασε την πρώτη γραμμή 1.435 mm μεταξύ Ούζχοροντ και Τσοπ, όμως το βασικό εθνικό δίκτυο εξακολουθεί να λειτουργεί στα 1.520 mm.

Οι ρωσικές επιθέσεις στα τρένα έχουν αυξηθεί δραματικά

Η προειδοποίηση του Σιμπίχα έρχεται έπειτα από εβδομάδες σχεδόν συνεχών επιθέσεων σε ουκρανικά τρένα, μηχανές, σταθμούς και αμαξοστάσια.

Στις 13 Σεπτεμβρίου ρωσικό drone χτύπησε μηχανή επιβατικού τρένου σε απόσταση μόλις περίπου δύο χιλιομέτρων από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Λίγο νωρίτερα είχε περάσει από το ίδιο σημείο διπλωματικό τρένο που μετέφερε, μεταξύ άλλων, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας.

Η Ukrzaliznytsia ανέφερε ότι η επίθεση είχε εντοπιστεί εγκαίρως και ότι δόθηκε εντολή εκκένωσης περίπου 15 λεπτά πριν από το χτύπημα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να «εκφοβίσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους», ενώ η Πολωνία ξεκίνησε να ενισχύει την προστασία των συνοριακών της περασμάτων με την Ουκρανία.

Russian forces launched an attack near the Yahodyn checkpoint along Ukraine’s border with Poland on Sept. 13.



A nearby gas station was reportedly damaged in the strike, according to local authorities.



“Russia’s barbaric strikes near the Ukrainian-Polish border in Yahodyn are… pic.twitter.com/4wJuladGYM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 13, 2026

Νεκροί σιδηροδρομικοί και επιβάτες μέσα σε λίγες ημέρες

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται στις υποδομές. Την 1η Σεπτεμβρίου, βαλλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο και άλλες εγκαταστάσεις στο Κίεβο σκότωσε επτά ανθρώπους. Οι έξι ήταν εργαζόμενοι των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, επιβατικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντνίπρο-Ζαπορίζια δέχθηκε δύο επιθέσεις με drones. Οι επιβάτες είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, όμως μία συνοδός επέστρεψε στο τρένο και σκοτώθηκε στο δεύτερο χτύπημα.

Μία ημέρα αργότερα, drone έπληξε τρένο στη γραμμή Χάρκοβο-Ιζιούμ, τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, μεταξύ των οποίων επιβάτες και εργαζόμενους των σιδηροδρόμων.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ακόμα ένα drone κατέστρεψε ντιζελομηχανή στην περιοχή του Καμιάνσκε, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. Το πλήρωμα της μηχανής γλίτωσε.

Τα drones χτυπούν ακόμη και τα ίδια τα επιβατικά τρένα

Η τάση είχε γίνει εμφανής ήδη από το καλοκαίρι. Στις 23 Αυγούστου, jet-powered Shahed έπληξε τη μηχανή επιβατικού τρένου Ζιτόμιρ-Οδησσός, στο οποίο επέβαιναν 593 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά. Το τρένο σταμάτησε και εκκενώθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας θύματα.

Δύο ημέρες αργότερα, άλλο drone χτύπησε προαστιακό τρένο στην περιοχή του Μικολάιβ. Και εκεί, οι επιβάτες είχαν απομακρυνθεί έπειτα από έγκαιρη προειδοποίηση.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ρωσικά drones έπληξαν επιβατικό τρένο στη Χερσώνα, προκαλώντας ζημιές σε δύο ντιζελομηχανές και τραυματίζοντας εργαζόμενη των σιδηροδρόμων.

Το σύστημα που προειδοποιεί τα τρένα πριν από τις επιθέσεις

Η Ukrzaliznytsia έχει δημιουργήσει ειδικό κέντρο παρακολούθησης εναέριων απειλών, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο και ενημερώνει τα πληρώματα όταν drones ή πύραυλοι πλησιάζουν σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η έγκαιρη προειδοποίηση έχει σώσει εκατοντάδες ζωές.

Τα τρένα ακινητοποιούνται μεταξύ σταθμών ή σε σημεία όπου υπάρχουν καταφύγια και οι επιβάτες απομακρύνονται μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, στις επιθέσεις σε Μικολάιβ, Οδησσό, Χάρκοβο και Ζαπορίζια.

Παρά τα μέτρα αυτά, όμως, η καταστροφή του τροχαίου υλικού συσσωρεύεται.

Οι σιδηρόδρομοι είναι «γραμμή ζωής» για την Ουκρανία

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει αναλάβει έναν ρόλο πολύ μεγαλύτερο από εκείνον μιας απλής υπηρεσίας μεταφορών.

Έχει χρησιμοποιηθεί για μαζικές εκκενώσεις αμάχων, για τη μεταφορά στρατιωτικού και ανθρωπιστικού υλικού, για τις εξαγωγές ουκρανικών προϊόντων και για τη μετακίνηση ξένων ηγετών προς το Κίεβο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει την Ukrzaliznytsia «ζωτική γραμμή» για τον πληθυσμό και την οικονομία της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι σιδηρόδρομοι διατήρησαν τη σύνδεση της Ουκρανίας με την Ευρώπη μέσα στον πόλεμο.

Καθώς οι μάχες στο μέτωπο έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματα εναντίον των οικονομικών και εφοδιαστικών υποδομών της άλλης πλευράς. Το Reuters σημειώνει ότι η Μόσχα έχει αυξήσει σημαντικά τις επιθέσεις σε logistics, λιμάνια, ενέργεια και σιδηροδρομικές γραμμές, σε μια προσπάθεια να πλήξει την ουκρανική οικονομία και την ικανότητα της χώρας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η πίεση είναι ήδη τεράστια: οι ζημιές σε υποδομές και πάγια στοιχεία από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις υπολογίζονται από την ουκρανική κυβέρνηση σε σχεδόν 10 δισ. δολάρια μόνο για το 2026.

Και πλέον το Κίεβο προειδοποιεί ότι ένα από τα πιο επείγοντα προβλήματα δεν είναι μόνο η επισκευή των γραμμών, αλλά το να βρεθούν αρκετές μηχανές για να συνεχίσουν να κινούνται τα τρένα.