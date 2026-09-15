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Συναγερμός σήμανε στους αιθέρες της Βόρειας Ευρώπης καθώς ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου Tu-95 πραγματοποίησαν προγραμματισμένες πτήσεις περιπολίας. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, τα αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς και της Νορβηγικής Θάλασσας.

Η παρουσία των ρωσικών βομβαρδιστικών κινητοποίησε άμεσα τις ξένες δυνάμεις. Όπως επιβεβαίωσε η Μόσχα, μαχητικά αεροσκάφη άλλων χωρών προχώρησαν σε αναχαιτίσεις και συνόδευσαν τα Tu-95 σε διάφορα τμήματα της διαδρομής τους.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την κλιμακούμενη ένταση και την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη στρατηγικής σημασίας περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.