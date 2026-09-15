Συναγερμός σήμανε στους αιθέρες της Βόρειας Ευρώπης καθώς ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου Tu-95 πραγματοποίησαν προγραμματισμένες πτήσεις περιπολίας. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, τα αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς και της Νορβηγικής Θάλασσας.

Η παρουσία των ρωσικών βομβαρδιστικών κινητοποίησε άμεσα τις ξένες δυνάμεις. Όπως επιβεβαίωσε η Μόσχα, μαχητικά αεροσκάφη άλλων χωρών προχώρησαν σε αναχαιτίσεις και συνόδευσαν τα Tu-95 σε διάφορα τμήματα της διαδρομής τους.

Two strategic missile carriers Tu-95MS (with "Kh-101 cruise missile") escorted by Su-33 fighters performed a scheduled flight over the waters of the Barents and Norwegian seas.

📹 MoD RFhttps://t.co/5wlRTsVMJp pic.twitter.com/tvUZzh1qhm — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) September 15, 2026

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την κλιμακούμενη ένταση και την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη στρατηγικής σημασίας περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.