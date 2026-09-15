Ο 30χρονος Σιρανούντ Σκοτ, γνωστός και ως Ψάι, κατηγορεί τον μεγαλύτερο αδελφό του, Σουνίτ Σκοτ και την νταντά του ότι τον κακοποίησαν σεξουαλικά όταν ήταν παιδί, ενώ υποστηρίζει ότι η μητέρα του προσπάθησε να συγκαλύψει την κακοποίηση και να εξαγοράσει τη σιωπή του. Η καταγγελία του προκάλεσε σπάνια δημόσια συζήτηση στην Ταϊλάνδη για τη σεξουαλική κακοποίηση, σε μια χώρα όπου το κίνημα #MeToo δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική.

Ο Σιρανούντ, μέλος της οικογένειας που συνδέεται με την αυτοκρατορία της μπίρας Σινγκχά, υποστηρίζει ότι ως τιμωρία επειδή μίλησε αποκόπηκε από την οικογενειακή περιουσία, ύψους 1,3 δισ. δολαρίων και εκδιώχθηκε από το οικογενειακό παραθαλάσσιο σπίτι. Η καταγγελία του αδελφού του έχει διαψευστεί από τον ίδιο, ενώ η μητέρα του αμφισβητεί σημαντικά σημεία της δικής του αφήγησης.

Η υπόθεση τον έχει μετατρέψει σε σύμβολο αντίστασης απέναντι στην εξουσία για πολλούς Ταϊλανδούς. Υποστηρικτές τον πλησιάζουν στους δρόμους και όταν πρόσφατα σταμάτησε το ροζ αγροτικό του σε διασταύρωση στην Μπανγκόκ, ένας άνδρας κατέβασε το παράθυρό του και του φώναξε: «Συνέχισε να παλεύεις!».

Οι καταγγελίες για την παιδική του ηλικία

Ο Σιρανούντ περιγράφει μια παιδική ηλικία κατά την οποία οι γονείς του, που είχαν πάρει διαζύγιο, ήταν απόμακροι. Το σπίτι φρόντιζε κυρίως το προσωπικό, ενώ ο ίδιος δεν ήταν ιδιαίτερα κοντά στον αδελφό του, αν και κάποιες φορές έπαιζαν μαζί. Όπως λέει, αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολο για εκείνον να κατανοήσει την κακοποίηση, καθώς προερχόταν από ανθρώπους που εμπιστευόταν.

Υποστηρίζει ότι έβλεπε ελάχιστα τη μητέρα του και συναντούσε τον πατέρα του για δείπνο μία φορά την εβδομάδα. Ο παππούς του, Τσαμνόνγκ Μπιρομπάκντι, ήταν επί χρόνια πρόεδρος της Μπουν Ραντ Μπρούερυ, της εταιρείας που διαθέτει την μπίρα Σινγκχά και κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της επικερδούς αγοράς μπίρας στην Ταϊλάνδη. Στο σπίτι του παππού του σύχναζαν μέλη της πλούσιας ελίτ της χώρας.

«Οι οικιακοί βοηθοί και οι μάγειρες κάλυπταν το κενό», είχε γράψει ο ίδιος το 2023.

Πιο κοντά του από όλους ήταν η νταντά του, η οποία τον φρόντιζε από τότε που ήταν μωρό. Όπως υποστηρίζει, όταν ήταν 8 ετών εκείνη έβγαλε το παντελόνι της και κάθισε πάνω του. Ο ίδιος λέει ότι τότε δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί.

Η μεγαλύτερη προδοσία, σύμφωνα με τον ίδιο, ήρθε όταν ήταν 9 ετών. Ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε επιστρέψει από οικοτροφείο στην Αγγλία για τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Σιρανουντ ήθελε να περάσει χρόνο μαζί του. Αντί γι’ αυτό, υποστηρίζει ότι ο αδελφός του τον εξανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ.

«Την πρώτη φορά που άρπαξε το κεφάλι μου, θυμάμαι ότι ένιωσα πραγματικά αηδιασμένος», δήλωσε ο Σιρανούντ.

Η κακοποίηση, σύμφωνα με την καταγγελία του, συνεχίστηκε μέχρι την ηλικία των 13 ετών. Ο ίδιος λέει ότι δεν μίλησε σε κανέναν, επειδή αισθανόταν πως έπρεπε να προστατεύσει την οικογένειά του.

«Ένιωθα από νωρίς ότι έπρεπε να υπονομεύσω την πραγματικότητά μου για να αφήσω τους άλλους να ζουν», είπε. «Δεν μιλούσα επίσης επειδή δεν πίστευα ότι άξιζα ή ότι με αγαπούσαν».

Η καλύτερη φίλη του, Καρίσα Γουόνγκ, η οποία τον γνωρίζει από την ηλικία των 7 ετών, δήλωσε ότι το 2024 ο Σιρανούντ άρχισε για πρώτη φορά να αφήνει υπονοούμενα για όσα, όπως υποστήριζε, του είχε κάνει ο αδελφός του, γνωστός ως Πι.

«Μου είπε ότι ο Πι του έκανε κάτι», ανέφερε η Γουόνγκ. «Δεν μου τα είπε όλα στην αρχή. Νομίζω ότι ακόμη επεξεργαζόταν το πώς θα το πει στους ανθρώπους».

Η θεραπεία και η απόφαση να μιλήσει

Ως έφηβος, ο Σιρανούντ αντιμετώπισε κατάθλιψη. Βρήκε διέξοδο στη ζωγραφική και το 2014 έφυγε από το σπίτι του για να σπουδάσει animation στην Καλιφόρνια. Το 2020 μετακόμισε στο Λονδίνο και άρχισε να βλέπει έναν θεραπευτή, στον οποίο εκμυστηρεύτηκε όσα είχε βιώσει.

Όπως λέει, ο θεραπευτής τον βοήθησε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Πριν από αυτό, πίστευε ότι η κακοποίηση ενός μικρότερου αδελφού από τον μεγαλύτερο ήταν κάτι φυσιολογικό.

«Από τη στιγμή που μπόρεσα να αρχίσω να λέω ότι ναι, ήταν βιασμός, μπόρεσα να αρχίσω να σχεδιάζω πώς θα προχωρήσω», δήλωσε.

Ο Σιρανούντ υποστηρίζει ότι αρχικά δεν είχε σκοπό να δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες του. Προσπάθησε πρώτα να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσα στην οικογένειά του, όμως όσα ακολούθησαν τον έπεισαν ότι θα χρειαζόταν αποδείξεις και δημόσια πίεση.

Το 2020 είπε στη μητέρα του, Τσιρανούτζ Μπιρομπάκντι, ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τη νταντά του. Όπως υποστηρίζει, όταν εκείνη αντιμετώπισε τη νταντά, η γυναίκα της είπε ότι ο Σιρανούντ είχε κακοποιηθεί από τον μεγαλύτερο αδελφό του. Η μητέρα του τον ρώτησε σχετικά και στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, του είπε να μην το πει σε κανέναν. Η νταντά απολύθηκε.

Μέσα στους επόμενους μήνες, ο Σιρανούντ υποστηρίζει ότι η μητέρα του τον έδιωξε από το οικογενειακό παραθαλάσσιο σπίτι στη Χουά Χιν, λέγοντας ότι είχε προκαλέσει ζημιές στην ιδιοκτησία. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό ήταν τιμωρία επειδή μίλησε. Από εκείνο το σημείο, όπως λέει, άρχισε η αποξένωσή του από τη μητέρα και τον αδελφό του.

Από τη ρήξη με την οικογένεια στη δημόσια δράση

Τα επόμενα χρόνια ο Σιρανούντ άρχισε να δημιουργεί μια ζωή έξω από την οικογένειά του. Έγινε δασοφύλακας, διορίστηκε σύμβουλος του γενικού διευθυντή του Τμήματος Εθνικών Πάρκων της Ταϊλάνδης και άρχισε να προσελκύει την προσοχή για τη δράση του κατά της ρύπανσης από πλαστικά. Η περιβαλλοντική του δράση τού έφερε δημοσιότητα.

Οικονομικά, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Λέει ότι η μητέρα του δεν του είχε παραχωρήσει μερίδιο από ένα οικογενειακό καταπίστευμα, ενώ ο αδελφός και τα ξαδέλφια του ήταν δικαιούχοι.

Η απόστασή του από τη μητέρα του μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν έμαθε ότι εκείνη είχε προσλάβει ξανά τη νταντά του και συνέχιζε να κάνει διακοπές μαζί με τον μεγαλύτερο γιο της.

Τον Αύγουστο του 2023, ο Σιρανούντ λέει ότι βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που μέχρι τότε θεωρούσε αδύνατο. Σε σειρά αναρτήσεων στο Facebook έγραψε ότι είχε «βιαστεί από κάποιον στην οικογένεια», ότι η νταντά του τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν παιδί και ότι η μητέρα του τον είχε διώξει από το σπίτι.

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν ευρεία προσοχή. Τρεις μήνες αργότερα, η θεία του τον κάλεσε στο σπίτι της για συνάντηση με συγγενείς. Εκεί βρισκόταν και ο αδελφός του, Σουνίτ.

Ο Σιρανούντ ζήτησε να μιλήσει μόνος με τον αδελφό του. Όπως είπε στους «Times», κατέγραψε κρυφά τη συνομιλία επειδή ήθελε να έχει αποδεικτικό υλικό σε περίπτωση που δημοσιοποιούσε ποτέ τις καταγγελίες του.

Οι «Times» εξέτασαν την ηχογράφηση διάρκειας 20 λεπτών, η πλήρης εκδοχή της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Σε αυτήν ακούγεται ο Σιρανούντ να αντιμετωπίζει τον συνομιλητή του, τον οποίο αναγνωρίζει ως τον Σουνίτ.

«Δεν είναι κάτι που θα έπρεπε ποτέ να νιώσει ένας αδελφός. Δεν είναι μόνο σεξουαλική επίθεση, Πι», ακούγεται να λέει. «Είναι σαν αιμομιξία και δεν είχα καμία ευθύνη γι’ αυτό, γιατί ήμουν παιδί».

Ο άλλος ομιλητής λέει ότι εκείνη την εποχή δεν γνώριζε τι έκανε. Δεν φαίνεται να αρνείται τις καταγγελίες του Σιρανούντ και ακούγεται να λέει: «Αυτό που έχω κάνει δεν μπορώ ποτέ να το πάρω πίσω».

Ο Σουνίτ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο που εστάλησαν μέσω της δικηγόρου της μητέρας του, αλλά και μέσω συμβούλου επικοινωνίας κρίσεων που είχε προσληφθεί από τον δικηγόρο της οικογένειας Μπιρομπάκντι. Δημοσιογράφος των «Times» που πήγε στο σπίτι του και ζήτησε να μιλήσει μαζί του απομακρύνθηκε.

Η συμφωνία των 5 εκατ. μπατ τον χρόνο

Στη συνάντηση της οικογένειας, ο Σιρανούντ προκάλεσε τη μητέρα του να πει στους συγγενείς τους όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε κάνει ο αδελφός του. Εκείνοι, όμως, αρνήθηκαν να ακούσουν.

Σύμφωνα με αντίγραφο συμβολαίου που εξέτασαν οι «Times», η μητέρα και η θεία του προσφέρθηκαν να τον στηρίξουν οικονομικά, εφόσον υπέγραφε συμφωνία με την οποία θα δεσμευόταν να «διατηρεί τη φήμη, την τιμή και την αξιοπρέπεια ως μέλος ενός “Μπιρομπάκντι”».

Συγκεκριμένα, του ζητήθηκε να μην αναρτά «επιπλέον περιεχόμενο» για τη μητέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντάλλαγμα, θα λάμβανε ετήσιο επίδομα 5 εκατ. μπατ και εφάπαξ πληρωμή 10 εκατ. μπατ, ποσό που αντιστοιχεί σε 300.000 δολάρια. Ο Σιρανούντ υπέγραψε.

Ωστόσο, αρνήθηκε να σιωπήσει. Επανέλαβε τις καταγγελίες του για την οικογένειά του στην τηλεόραση. Τον Ιανουάριο, η μητέρα του κατέθεσε μήνυση εναντίον του βάσει ταϊλανδικού νόμου που επιτρέπει στους γονείς να κινηθούν νομικά εναντίον «αχάριστων» παιδιών που τους δυσφημούν ή τους προσβάλλουν.

Τον Μάιο, ο Σιρανούντ δημοσιοποίησε τις καταγγελίες του εναντίον του αδελφού του. Μετά την άρνηση του Σουνίτ, έδωσε στη δημοσιότητα αποσπάσματα της ηχογράφησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι αισθανόταν πως διαφορετικά η οικογένειά του δεν θα αναγνώριζε ποτέ τι είχε συμβεί.

Η Τσιρανούτζ αμφισβήτησε μεγάλο μέρος της αφήγησής του σε γραπτές απαντήσεις προς τους «Times». Υποστήριξε ότι δεν είχε ακούσει τις καταγγελίες εναντίον του Σουνίτ μέχρι τη στιγμή που ο Σιρανούντ τις έκανε δημόσιες, ενώ ο ίδιος λέει ότι της είχε μιλήσει γι’ αυτές το 2020.

Απέρριψε επίσης την περιγραφή της συμφωνίας ως χρηματισμού για να παραμείνει σιωπηλός, υποστηρίζοντας ότι είχε σκοπό να προσφέρει οικονομική στήριξη στον γιο της, με έναν όρο.

«Πρέπει να συμπεριφέρεται και να διατηρεί τα ονόματα και τις φήμες μας, του “Μπιρομπάκντι”», έγραψε. Η Τσιρανούτζ υποστήριξε ακόμη ότι η μήνυση ήταν απαραίτητη επειδή είχε προκαλέσει ζημιές στο παραθαλάσσιο σπίτι και «προκαλούσε προβλήματα».

«Είμαι πραγματικά λυπημένη που ο Ψάι έσυρε τη ζυθοποιία και τη μεγάλη οικογένεια “Μπιρομπάκντι” σε αυτό το χάος για να κρατήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του “καυτά”», έγραψε.

Η υπόθεση παίρνει εθνικές διαστάσεις

Με τη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων, ο Σιρανούντ προκάλεσε δημόσια πίεση που η οικογένειά του, αλλά και η ζυθοποιία που συνδέεται με την περιουσία της, δεν μπορούσαν να αγνοήσουν.

Στην Ταϊλάνδη, το κίνημα #MeToo δεν είχε αποκτήσει δυναμική, καθώς συχνά αποφεύγεται η αντιπαράθεση, ενώ οι νόμοι περί ποινικής δυσφήμησης μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους διστακτικούς στο να κατονομάσουν όσους κατηγορούν για επίθεση. Το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στις οικογένειες ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο, όμως αυτό φαίνεται να αλλάζει.

Ο Τζαράι Σινγκακόουιντα, επίκουρος καθηγητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Ανάπτυξης στην Μπανγκόκ, δήλωσε ότι η ιστορία του Σιρανούντ αμφισβήτησε την προσδοκία πως η οικογένεια πρέπει να προηγείται του ατόμου, αλλά και τη σιωπή γύρω από τους άνδρες που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης.

«Ένας νεαρός άνδρας που κλαίει στην κάμερα για την κακοποίηση που υπέστη ως παιδί έδωσε σε άλλους άνδρες την άδεια να μιλήσουν, και πολλοί το έκαναν», είπε.

Καθώς η αντίδραση στην υπόθεση του Σιρανούντ μεγάλωνε, η οικογένεια και η επιχείρηση επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από τη διαμάχη.

Η Μπουν Ραντ Μπρούερυ, η εταιρεία που παράγει την μπίρα Σινγκχά, ανακοίνωσε ότι ο Σουνίτ, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία, παραιτήθηκε. Δημοσίευσε την επιστολή παραίτησής του, στην οποία ζητούσε συγγνώμη για «το περιστατικό και τις επιπτώσεις που προκάλεσε» και ανέφερε ότι αποχωρεί μέχρι να διευκρινιστεί η υπόθεση. Η εταιρεία εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή της στον Σιρανούντ.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια Μπιρομπάκντι αναγνώρισε τη «σημαντική δημόσια ανησυχία» γύρω από τις καταγγελίες του Σιρανούντ και δήλωσε ότι τα μέλη της δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα υπεύθυνα. Η ευρύτερη οικογένεια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για το συμβόλαιο.

Τον Ιούλιο, η Τσιρανούτζ ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη μήνυση εναντίον του Σιρανούντ, λέγοντας ότι ελπίζει πως ο τερματισμός της δικαστικής διαμάχης θα επιτρέψει στην οικογένεια να επουλώσει τις πληγές της.

Ο Σιρανούντ, ωστόσο, δήλωσε ότι η συμφιλίωση δεν αποτελεί πλέον στόχο του. Ετοιμάζεται να καταθέσει ποινικές καταγγελίες εναντίον του αδελφού του και δεν σχεδιάζει να μιλήσει στη μητέρα του.

Πλέον, όπως δείχνει η δημόσια στήριξη, δεν έιναι μόνος στον αγώνα του. Τον Ιούνιο, δεκάδες υποστηρικτές φώναζαν το όνομά του καθώς έφτανε στα γραφεία μιας νομικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει.

Κάποιοι είχαν περιμένει για ώρες. Του πέρασαν ένα στεφάνι με λουλούδια γύρω από τον λαιμό.

«Όταν είναι λυπημένος, πρέπει να είμαστε εδώ», είπε η 58χρονη συνταξιούχος Καννάπα Τσιμ, με τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα. «Είμαστε η οικογένειά του».