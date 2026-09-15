Στο βόρειο τμήμα της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, που αποτελεί επίκεντρο σφοδρών μαχών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, επιτέθηκαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Όπως δήλωσε σήμερα ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, επικεφαλής της άμυνας της Ουκρανίας στην περιοχή από τον περασμένο μήνα, το τρίτο σώμα στρατού εκκαθάρισε μια περιοχή 75 τετραγωνικών χιλιομέτρων από ρωσικές ομάδες διείσδυσης και ανακατέλαβε επιπλέον 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η περιοχή βρίσκεται βόρεια από τα βασικά προπύργια στην περιοχή –την λεγόμενη «ζώνη των φρουρίων» των πόλεων Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, η κατάληψη των οποία θα φέρει τη Ρωσία πιο κοντά στον στόχο της για κυριαρχία των δυνάμεών της σε όλη την περιοχή.

«Το τρίτο σώμα στρατού ξεκίνησε επιχείρηση επίθεσης σε αυτή την κατεύθυνση. Η επιχείρηση ονομάζεται ‘Βιβάλντι’», ανέφερε ο Μπιλέτσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

Ο Μπιλέτσκι δήλωσε ότι τα στρατεύματά του προκάλεσαν προβλήματα στη ρωσική στρατιωτική επιμελητεία, εκκαθάρισαν τρία χωριά και την περιοχή γύρω από ένα τέταρτο. Ένα χωριό, το Σερντνίε, είναι πλέον υπό πλήρη ουκρανικό έλεγχο.

Η περιφέρεια του Ντονέτσκ έχει βιώσει κάποιες από τις σφοδρότερες μάχες του πολέμου. Η Ρωσία θέλει να την ελέγξει ολόκληρη, κάτι που αποτελεί το βασικό εδαφικό αίτημα της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις που έχουν περιέλθει σε τέλμα, αλλά που οι ΗΠΑ θέλουν να επανεκκινήσουν, με τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ να επισκέπτονται τη Μόσχα και το Κίεβο αυτό τον μήνα.

Η συνολική προέλαση της Ρωσίας επιβραδύνθηκε φέτος, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά οι δυνάμεις της πλησιάζουν απειλητικά πόλεις από τον νότο και διεισδύουν βαθύτερα στην ανατολική πόλη της Κονστιαντινίβκα.

Πάντως, το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει τους ισχυρισμούς του Μπιλέτσκι. Ο ανεξάρτητος καθορισμός των γραμμών εδαφικού ελέγχου στην Ουκρανία είναι δύσκολος εξαιτίας της χρήσης των drones στον πόλεμο που έχει δημιουργήσει μια ευρεία, έρημη «ζώνη θανάτου» κατά μήκος του μετώπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναφερόμενα κέρδη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ έρχονται να προστεθούν στην προέλαση της Ουκρανίας νωρίτερα φέτος στα νοτιοανατολικά, όπου το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ανέκτησε περισσότερα από 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στη διάρκεια αντεπίθεσης που διήρκησε μήνες.