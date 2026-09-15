Σε ασφαλές λιμάνι του Ομάν ρυμουλκείται το δεξαμενόπλοιο «El Gaia» με σημαία Παναμά, στο μηχανοστάσιο του οποίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά ύστερα από επίθεση.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν, το τάνκερ βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχθηκε την επίθεση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είκοσι τρία μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται.

قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) إلى أحد الموانئ بسلطنة عُمان. pic.twitter.com/tMhqWlDX4T — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) September 15, 2026

Χθες Δευτέρα 14/9, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο «El Gaia» «επλήγη από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα» με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Το Σαββατοκύριακο δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και επί του παρόντος «ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο».

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι το «El Gaia» χτυπήθηκε από θαλάσσιες νάρκες, καθώς περνούσε από απαγορευμένη ζώνη νότια των Στενών του Ορμούζ, χωρίς όμως να προσδιορίσουν ημερομηνία.