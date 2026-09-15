Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να «πάψουν να προετοιμάζονται για πόλεμο στο διάστημα», μετά την επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό ότι έχει αναπτύξει για πρώτη φορά όπλα σε τροχιά.

«Καλούμε την αμερικανική πλευρά να σταματήσει την ανάπτυξη των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και τις προετοιμασίες για πόλεμο στο διάστημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Ζιακούν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας «κούρσας εξοπλισμών» στο διάστημα, ενώ το Πεκίνο εξέφρασε την αντίθεσή του στη «στρατιωτικοποίηση του διαστήματος» και στη μετατροπή του σε «πεδίο μάχης».

Η ανακοίνωση της αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (US Space Force) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διαθέτει «σε τροχιά όπλα ελέγχου του διαστήματος», τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες.

Όπως διευκρίνισε, ο «έλεγχος του διαστήματος» περιλαμβάνει τις αποστολές που απαιτούνται για τη διεκδίκηση και τον έλεγχο του διαστημικού πεδίου. Οι συγκεκριμένες δυνατότητες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιθετικούς όσο και για αμυντικούς σκοπούς.

Η US Space Force υποστήριξε παράλληλα ότι η Κίνα και η Ρωσία, οι δύο βασικοί γεωπολιτικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ, θεωρούν επίσης το διάστημα πιθανό θέατρο μελλοντικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η Κίνα αναπτύσσει και θέτει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα διαστημικές δυνατότητες, καθώς και μέσα αντιμετώπισης διαστημικών απειλών, στο πλαίσιο της στρατηγικής στρατιωτικού εκσυγχρονισμού της.

Για τη Ρωσία, η US Space Force αναφέρει ότι αντιμετωπίζει το διάστημα ως πεδίο διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων και θεωρεί πως η διαστημική υπεροχή θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Από τον Ψυχρό Πόλεμο στη νέα κούρσα εξοπλισμών

Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Ήδη από την εκτόξευση του Σπούτνικ το 1957, οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση εξέταζαν τρόπους εξοπλισμού των δορυφόρων τους, αλλά και μέσα για την εξουδετέρωση των διαστημικών υποδομών των αντιπάλων τους.

Στο επίκεντρο των παλαιότερων ανησυχιών βρίσκονταν κυρίως τα πυρηνικά όπλα στο διάστημα. Το 1967, οι δύο υπερδυνάμεις, μαζί με άλλα κράτη, υπέγραψαν τη Συνθήκη για το Διάστημα, η οποία απαγορεύει την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά.

Ωστόσο, έκτοτε οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία εξετάζουν τρόπους διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων στο διάστημα που δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη συνθήκη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι δορυφόροι, οι οποίοι έχουν κρίσιμη σημασία για τις στρατιωτικές επικοινωνίες, την παρακολούθηση και την πλοήγηση.

Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου δείχνει ότι το διάστημα εξελίσσεται ολοένα περισσότερο σε πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού, με τον κίνδυνο μιας νέας κούρσας εξοπλισμών να προκαλεί ανησυχία σύμφωνα με το ΑΠΕ.