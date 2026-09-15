Οι προσπάθειες για τον περιορισμό της επιδημίας του ιού Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό φαίνεται να αποδίδουν καρπούς, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, όπως προειδοποιούν, η επιδημία παραμένει «φονική και τεράστιας κλίμακας» και θα χρειαστούν ακόμη μήνες μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο.

«Παραμένει μια φονική και τεράστιας κλίμακας επιδημία. Υπάρχουν κάποιοι τομείς προόδου, ωστόσο σε άλλους εξακολουθούμε να βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ο Ζιλιέν Αρνίς, ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για τον Έμπολα.

Την ίδια ώρα, ο Ολιβιέ λε Πολέν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τις εκτιμήσεις ότι η επιδημία έχει φτάσει σε σημείο καμπής.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα ότι περάσαμε μια κορύφωση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μειώνονται σταδιακά τα νέα κρούσματα

Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό είναι η δεύτερη πιο φονική που έχει καταγραφεί στην ιστορία, μετά την επιδημία στη Δυτική Αφρική που διήρκεσε από το 2014 έως το 2016.

Το Σάββατο, ο υπουργός Υγείας του Κονγκό, Σάμιουελ Ρότζερ Καμπά, έκανε λόγο για «ενθαρρυντικά στοιχεία» στη μάχη κατά του ιού, μετά την «κορύφωση που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου». Όπως ανέφερε, η μετάδοση του ιού «μειώνεται σταδιακά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα κρούσματα σε ημερήσια βάση έχουν μειωθεί από περίπου 120 κατά την κορύφωση της επιδημίας σε περίπου 80. Παράλληλα, 10 από τις συνολικά 62 πληγείσες υγειονομικές ζώνες δεν έχουν καταγράψει νέο κρούσμα εδώ και περισσότερες από 22 ημέρες.

«Για μένα αυτά τα στοιχεία αποτελούν θετική ένδειξη. Δείχνουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται επί του πεδίου φέρνουν αποτελέσματα και ότι η στρατηγική αντιμετώπισης που έχουμε υιοθετήσει έχει αρχίσει να κάμπτει την καμπύλη μετάδοσης», δήλωσε ο υπουργός.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κατάσταση απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

«Ενώ αυτά τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε χαλάρωση της επιφυλακής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάνω από 7.200 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, έχουν καταγραφεί συνολικά 7.258 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα και 3.510 θάνατοι σε επτά επαρχίες του Κονγκό.

Παρά τις ενδείξεις ότι η μετάδοση μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές, ο ΟΗΕ και ο ΠΟΥ τονίζουν ότι η μάχη κατά της επιδημίας απέχει ακόμη πολύ από το να έχει τελειώσει σύμφωνα με το ΑΠΕ.