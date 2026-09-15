Ένας 46χρονος άνδρας από το Μπρούκλιν συνελήφθη στη Φλόριντα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ναρκωτικές ουσίες, χιλιάδες δολάρια σε μετρητά και ένα πιστόλι με σβησμένο σειριακό αριθμό.

Πρόκειται για τον Τσαρλς Γουίλσον Παστόρε, τον «άνδρα χωρίς μύτη», καθώς ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισής του είναι ότι δεν έχει μύτη.

Ο 46χρονος επέβαινε σε λευκό όχημα στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν τυχαία για έλεγχο. Στη συνέχεια, ένας αστυνομικός σκύλος ερεύνησε το όχημα, όπου εντοπίστηκαν περισσότερα από 17 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης και περίπου 3,5 γραμμάρια κρακ κοκαΐνης.

Noseless NYC man arrested on meth and cocaine charges in Florida: cops https://t.co/R3Mie9AsCI pic.twitter.com/J12yZgMAtC — New York Post (@nypost) September 15, 2026

Σε σακίδιο στο πίσω κάθισμα βρέθηκαν επίσης, σύμφωνα με τις Αρχές, μια ηλεκτρονική ζυγαριά με υπολείμματα λευκής σκόνης, 3.515 δολάρια σε μετρητά και ένα γεμάτο ημιαυτόματο πιστόλι, του οποίου ο σειριακός αριθμός είχε αφαιρεθεί.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Παστόρε και ο οδηγός του οχήματος συνεργάζονταν για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 46χρονος κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση μεθαμφεταμίνης, κοκαΐνης και εξαρτημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ή τη διακίνηση ναρκωτικών.

Παρέμεινε κρατούμενος έως τις 8 Σεπτεμβρίου, όταν αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 37.000 δολαρίων, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Παστόρε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, όπως μεταδίδει η New York Post.