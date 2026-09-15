Ο αμερικανικός στρατός αναγνώρισε για πρώτη φορά τη Δευτέρα ότι διαθέτει όπλα στο Διάστημα, την ώρα που η Κίνα και η Ρωσία ενισχύουν τα στρατιωτικά τους προγράμματα σε τροχιά γύρω από τη Γη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον διαστημικά όπλα ελέγχου, ικανά να προστατεύσουν τις ένοπλες δυνάμεις από εχθρικές ενέργειες αντιπάλων», δήλωσε ο υπουργός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μάινκ, σε συνέδριο της Ένωσης Αεροπορικών και Διαστημικών Δυνάμεων στο Μέριλαντ.

Ο Μάινκ αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιο είναι το όπλο ή να δώσει λεπτομέρειες για τις δυνατότητές του. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ακριβής διατύπωσή του ήταν «σημαντική από την άποψη της αποτροπής», ενώ πρόσθεσε πως η περαιτέρω αποκάλυψη στοιχείων για «το τι κάνουμε στην πραγματικότητα δεν θα ενίσχυε αυτή την αποτροπή».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διασφαλίσουν πως μπορούν να «επιχειρούν ελεύθερα» στο Διάστημα, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό πεδίο για την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική ασφάλεια.

Η «Χρυσή Ασπίδα» και οι διαστημικοί αναχαιτιστές

Η ανακοίνωση του υπουργού της Πολεμικής Αεροπορίας έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιταχύνει την ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» («Golden Dome»).

Ο Μάινκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πλέον υπάρχει «υλικό έτοιμο για πτήση» για διαστημικούς αναχαιτιστές, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του «Χρυσού Θόλου». Οι αναχαιτιστές αυτοί θα έχουν ως αποστολή να αναχαιτίζουν επιτιθέμενους πυραύλους στο Διάστημα.

Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα διαστημικής ασφάλειας προειδοποίησαν ότι η αποκάλυψη από τις ΗΠΑ της ύπαρξης όπλου σε τροχιά θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάδοση διαστημικών όπλων και από άλλες κυβερνήσεις.

Τι σημαίνει ο «έλεγχος του Διαστήματος»

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ ορίζει τον «έλεγχο του Διαστήματος» ως τις αμυντικές ή επιθετικές «δραστηριότητες που απαιτούνται για την αμφισβήτηση και τον έλεγχο του διαστημικού πεδίου», με στόχο την επίτευξη διαστημικής υπεροχής.

Στο πλαίσιο πολεμικών επιχειρήσεων που έχει διαμορφώσει η υπηρεσία, οι επιθέσεις σε τροχιά μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο κινητικά όπλα, δηλαδή όπλα που προκαλούν φυσική καταστροφή, όσο και μη κινητικά όπλα, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Ο έλεγχος του Διαστήματος μπορεί να πραγματοποιείται τόσο στο Διάστημα όσο και στη Γη. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει επίθεση σε επίγειο σταθμό ενός δορυφόρου ή παρεμβολές στις δορυφορικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τον Κλέιτον Σουόουπ, αναπληρωτή διευθυντή του προγράμματος αεροδιαστημικής ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, μια δεξαμενή σκέψης.

Ο Σουόουπ, πρώην αξιωματικός τεχνικών πληροφοριών της CIA, εκτίμησε ότι ο Μάινκ ήταν «υπερβολικά ασαφής» ώστε να μπορέσει να αποτρέψει αποτελεσματικά την Κίνα και τη Ρωσία.

«Θα έπρεπε να γνωρίζουν περισσότερα για την καταστροφική δυνατότητα του όπλου και ποια γενική γραμμή, ακόμη και μια ασαφή κατανόηση της γραμμής, θα έπρεπε να ξεπεράσουν πριν οι ΗΠΑ το χρησιμοποιήσουν», πρόσθεσε.

Φόβοι ότι η ανακοίνωση μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση

Η Βικτόρια Σάμσον, επικεφαλής διευθύντρια σε θέματα διαστημικής ασφάλειας και σταθερότητας στο Ίδρυμα Secure World Foundation, εκτίμησε ότι το όπλο ενδέχεται να είναι παρεμβολέας που θα χρησιμοποιείται στο Διάστημα.

Η εκτίμησή της βασίζεται στην πολιτική των ΗΠΑ να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν διαστημικά συντρίμμια, τα οποία θα δημιουργούνταν σε περίπτωση κινητικής επίθεσης.

Η Σάμσον πρόσθεσε ότι η ανακοίνωση του υπουργού της Πολεμικής Αεροπορίας θα μπορούσε να «γυρίσει μπούμερανγκ ως μέσο αποτροπής», εάν η Κίνα ή η Ρωσία προχωρούσαν σε αντίστοιχη αναγνώριση παρόμοιων όπλων.

«Αυτό μετατρέπεται σε έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο και τελικά κάποιος θα χρησιμοποιήσει ένα από αυτά τα όπλα», δήλωσε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Σαμ Λερ, συνεργάτης του Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, ανέφερε: «Αυτό θα είναι πλέον κάτι που οι αντίπαλοι των ΗΠΑ ή άλλες χώρες θα μπορούν να επικαλούνται για να δικαιολογήσουν νέα ή υφιστάμενα προγράμματα αντιμετώπισης διαστημικών απειλών».

Ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο η ανακοίνωση του Μάινκ να προκαλέσει την έναρξη εντελώς νέων προγραμμάτων αντιμετώπισης διαστημικών απειλών από άλλες χώρες. Ωστόσο, εκτίμησε ότι θα προσφέρει «ρητορικά πυρομαχικά» στους υποστηρικτές υφιστάμενων ή νέων αντίστοιχων προγραμμάτων σε άλλα κράτη.