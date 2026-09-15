Ο αδελφός ενός 29χρονου άνδρα, του Γιουσούφ, ο οποίος πέθανε στις 3 Ιουλίου, καταγγέλλει αστυνομική βία και ζητά δικαιοσύνη. Η γαλλική δικαιοσύνη έχει αναθέσει στην IGPN την έρευνα για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο στις 21 Ιουνίου στο Καρκασόν.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει αστυνομικό να ρίχνει με βίαιο τρόπο έναν άνδρα στο έδαφος, στις 21 Ιουνίου, στο Καρκασόν του νομού Οντ. Ο Χαμζά, αδελφός του άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο, μίλησε στο BFMTV για την υπόθεση, καταγγέλλοντας περιστατικό αστυνομικής βίας και δηλώνοντας αποφασισμένος να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Το βίντεο έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας έναν νεαρό άνδρα να δέχεται βίαιη ρίψη στο έδαφος από αστυνομικό της εθνικής αστυνομίας. Για τους περισσότερους χρήστες του διαδικτύου, το πρόσωπο που εμφανίζεται στις εικόνες ήταν άγνωστο. Για τον Χαμζά, όμως, ήταν ο Γιουσούφ, ο αδελφός του, του οποίου το κεφάλι χτύπησε στο έδαφος.

Ο θάνατος του 29χρονου και τα ευρήματα της έρευνας

Ο Γιουσούφ, ηλικίας 29 ετών, πέθανε στις 3 Ιουλίου. Η εισαγγελία του Καρκασόν διευκρίνισε ότι, «μέχρι σήμερα, με βάση την κατάσταση των ερευνών, δεν υπάρχει (…) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των γεγονότων που καταγράφηκαν και του θανάτου, ο οποίος επήλθε 13 ημέρες αργότερα».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η έρευνα για τα αίτια του θανάτου, καθώς και η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026, απέκλεισαν οποιαδήποτε ύποπτη τραυματική κάκωση που να συνηγορεί υπέρ της παρέμβασης τρίτου προσώπου. Αντίθετα, τα ευρήματα προσανατολίζονται σε τοξική αιτία θανάτου.

Video has emerged of a French police officer violently throwing a 29-year-old homeless man named as Youssef E to the ground during a music festival.



Youssef died 13 days later, and a judicial investigation for "intentional violence" has been opened against the officer. pic.twitter.com/n5VDx43ILy — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 14, 2026

Μιλώντας στο BFMTV, ο Χαμζά αναφέρθηκε στην έκθεση της νεκροψίας-νεκροτομής, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος αποδίδεται σε «καρδιακή ανακοπή», με την αιτία να χαρακτηρίζεται «απροσδιόριστη». «Όμως για εμάς το πρόβλημα εδώ δεν είναι ο θάνατός του, αλλά η αστυνομική βία», εξήγησε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι, μετά το πένθος, ξεκινά έναν δικαστικό αγώνα.

Σε σχέση με το βίντεο, η εισαγγελία ανέθεσε στο παράρτημα της Μασσαλίας της IGPN τη διενέργεια δικαστικής έρευνας για «εκούσια πρόκληση σωματικών βλαβών από πρόσωπο που κατέχει δημόσια εξουσία».

«Ο αδελφός μου δεν ήταν άστεγος»

Μετά την υποβολή μήνυσης την Κυριακή, ο Χαμζά και η οικογένειά του εξετάστηκαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από το γραφείο της IGPN στη Μασσαλία. Οι ερευνητές μετέβησαν ειδικά στο αστυνομικό τμήμα του Καρκασόν, όπου εργάζεται ο αστυνομικός που φέρεται να άσκησε βία σε βάρος του Γιουσέφ.

Με ήρεμη φωνή και χωρίς να εκφράζει οργή, ο Χαμζά δήλωσε ότι η οικογένεια δεν επιθυμεί να αποδώσει τον θάνατο του αδελφού του στους αστυνομικούς γενικά, αλλά θεωρεί πως η συγκεκριμένη βία δεν έπρεπε να έχει συμβεί. «Δεν είναι νόμιμη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο Καρκασόν υπηρετούν πολύ καλοί αστυνομικοί, αλλά «ένας ή δύο δημιουργούν προβλήματα, όπως αυτός που το έκανε στον αδελφό μου».

Με τη δημόσια παρέμβασή του, ο Χαμζά επιδιώκει επίσης να αποκαταστήσει τη μνήμη του Γιουσέφ. Η εισαγγελία είχε κάνει λόγο για «γνωστό ιστορικό πολυτοξικομανίας» και είχε αναφέρει ότι ο νεαρός ζούσε στον δρόμο από την ηλικία των 16 ετών.

«Ο αδελφός μου δεν ήταν άστεγος. Είχε το δωμάτιό του στο σπίτι των γονιών μας, οι οποίοι μένουν σε διαμέρισμα 130 τετραγωνικών μέτρων. Ούτε ήταν πολυτοξικομανής. Είχε καπνίσει κάνναβη και είχε πιει με τους φίλους του στη Γιορτή της Μουσικής. Αυτό ήταν όλο», απάντησε ο Χαμζά. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν επικροτεί αυτές τις πράξεις, αλλά θεωρεί πως ο αδελφός του έκανε «ό,τι κάνουν πολλοί νέοι». «Δεν άξιζε να υποστεί αυτή τη βία γι’ αυτό», υπογράμμισε.

Νέα υπόθεση αστυνομικής βίας μετά το σκάνδαλο με ρατσιστικά σχόλια

Η δημοσιοποίηση των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήρθε λίγο μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε άλλη καταγραφή, στην οποία δημοτικοί αστυνομικοί του Καρκασόν ακούγονταν να κάνουν ρατσιστικά, ομοφοβικά και μισογυνικά σχόλια.

Ο Χαμζά υποστηρίζει ότι «όλοι στο Καρκασόν γνώριζαν» πως ο αστυνομικός που ακούγεται περισσότερο στη συγκεκριμένη καταγραφή «μιλούσε έτσι κάθε μέρα». «Πάντα έτσι ήταν. Υπάρχει μια γενική ανακούφιση στους κατοίκους του Καρκασόν από τότε που τέθηκε σε διαθεσιμότητα», ανέφερε.

Ο ίδιος διατηρεί κατάστημα στο κέντρο της πόλης, «ακριβώς απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της δημοτικής αστυνομίας». Όπως δήλωσε, στη γειτονιά ο συγκεκριμένος αστυνομικός «έπιανε τους μικρούς, ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες και ήταν βίαιος, με απαράδεκτες εκφράσεις».

Ο Χαμζά υποστηρίζει επίσης ότι ο ίδιος αστυνομικός εμφανίζεται στο βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε βάρος του αδελφού του. Σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν φαίνεται να ασκεί βία στον Γιουσούφ μέσα στο συγκεκριμένο απόσπασμα, αλλά φέρεται να το κάνει μετά το τέλος της καταγραφής.

«Μόλις σταματά το βίντεο, σπρώχνει μια νεαρή γυναίκα και επιτίθεται στους υπόλοιπους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και στον αδελφό μου. Του αδειάζει το σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο», δήλωσε ο Χαμζά, εξηγώντας ότι βασίζεται στις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ημέρα στο σημείο.

Ο νεαρός καταστηματάρχης εκφράζει, παράλληλα, τον φόβο ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα πλήξουν τη φήμη του Καρκασόν. «Είναι μια υπέροχη και θαυμάσια πόλη. Δυστυχώς, όπως παντού, μια μειοψηφία κακών ανθρώπων καταφέρνει να τα καταστρέψει όλα», ανέφερε.

Ο Χαμζά ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του εκφράζοντας την ελπίδα να σταματήσουν τα περιστατικά αστυνομικής βίας στο Καρκασόν και σε ολόκληρη τη Γαλλία. «Τους αστυνομικούς του Καρκασόν τους γνωρίζουμε, είναι εξαιρετικοί. Όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα, αηδιάζουμε. Αηδιάζουμε και για εκείνους και για τους υπόλοιπους αστυνομικούς», κατέληξε.