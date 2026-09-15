Η Ρωσία ετοιμάζεται να διεξάγει βουλευτικές εκλογές από τις 18 ως τις 20 Σεπτεμβρίου, τις πρώτες αφότου εξαπέλυσε τον πόλεμο με την Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022.

Το πολιτικό σύστημα είναι στενά ελεγχόμενο και το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται ευρέως ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία του στην Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, η οποία αριθμεί 450 έδρες.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Ποιοι εκλέγονται;

Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμας για θητεία πέντε ετών. Οι μισές από τις έδρες κατανέμονται με βάση τα ψηφοδέλτια επικρατείας των κομμάτων. Οι άλλες 225 κρίνονται σε μονοεδρικές περιφέρειες.

Δημοσκόπηση της κρατικής εταιρείας δημοσκοπήσεων VTsIOM στα τέλη Αυγούστου έδειξε ότι η Ενωμένη Ρωσία προηγείται με διαφορά από τα άλλα κόμματα, λαμβάνοντας 37% μεταξύ αυτών που απάντησαν, και ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 11,6%.

Ενδεικτική αναμένεται ότι θα είναι η διαφορά με την οποία αναμένεται ότι θα κερδίσει η Ενωμένη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή έχει 310 έδρες στη Δούμα και χρειάζεται να κερδίσει τουλάχιστον 300 για να διατηρήσει την ενισχυμένη πλειοψηφία της και τη δυνατότητά της να περνάει συνταγματικές αλλαγές χωρίς την υποστήριξη άλλων κομμάτων.

Περιορισμένη πραγματική αντιπολίτευση

Τα τέσσερα άλλα κόμματα αναμένεται να εκλέξουν και πάλι βουλευτές στη Δούμα, περιλαμβανομένων του Κομμουνιστικού Κόμματος και του υπερεθνικιστικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας, το οποίο υποστηρίζει τον πόλεμο και ψηφίζει στα σημαντικά θέματα μαζί με την Ενωμένη Ρωσία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε στο φιλελεύθερο κόμμα Γιάμπλοκο να συμμετάσχει στην ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο επικρατείας, αποκλείοντας το μόνο καταγεγραμμένο πολιτικό κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μερικοί υποψήφιοι του Γιάμπλοκο παραμένουν υποψήφιοι, καθώς η δικαστική απόφαση δεν ισχύει για τις μονοεδρικές περιφέρειες, αλλά μοιάζει απίθανο να κερδίσουν έδρες.

Απαγορεύθηκε επίσης η συμμετοχή αριθμού άλλων αντιπολιτευόμενων πολιτικών, αφού χαρακτηρίσθηκαν «ξένοι πράκτορες».

Τι λένε οι παρατηρητές;

Η μοναδική ανεξάρτητη πανεθνική αρχή για τις εκλογές, η Golos, η οποία επέκρινε αυστηρά τη διεξαγωγή προηγούμενων εκλογών, έκλεισε το 2025 έπειτα από χρόνια πιέσεων από τις αρχές.

Η Μόσχα δεν έχει προσκαλέσει διεθνείς παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για να παρακολουθήσουν την επικείμενη ψηφοφορία, γεγονός για το οποίο ο ΟΑΣΕ δήλωσε πως ανατανακλά τη μόνιμη αδιαφορία της ρωσικής κυβέρνησης για τη διαφάνεια, τη δημοκρατική λογοδοσία και το κράτος δικαίου.

Ο ΟΑΣΕ λέει πως το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας έχει γίνει πιο περιοριστικό μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2021 με τον αποκλεισμό υποψηφίων που χαρακτηρίσθηκαν «ξένοι πράκτορες», περαιτέρω περιορισμούς στη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και άλλα μέτρα.

Οι ρωσικές αρχές, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουν απορρίψει τις επικρίσεις για την εκλογική διαδικασία, λέγοντας πως η ψηφοφορία διεξάγεται σύμφωνα με το νόμο, ενώ έχουν δηλώσει πως οι δυτικοί εχθροί της Ρωσίας προσπαθούν να υπονομεύσουν και να διαταράξουν τις εκλογές.

Η ψηφοφορία στις περιφέρειες της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία

Οι ρωσικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται και στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014 από την Ουκρανία, καθώς και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των ουκρανικών περιφερειών του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.

Η ψηφοφορία άρχισε πρόωρα σε μερικές περιοχές για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές.