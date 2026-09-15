Μια μελέτη για τις εξωσωματικές εμπειρίες κατέληξε σε ένα απρόσμενο εύρημα, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να «ξαναγράψει την κατανόησή μας για τη συνείδηση». Αν και οι συμμετέχοντες δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν το αντικείμενο που εμφανιζόταν σε οθόνη φορητού υπολογιστή σε άλλο δωμάτιο, δύο από αυτούς περιέγραψαν με απόλυτη ακρίβεια τις θέσεις και τις δραστηριότητες των ερευνητών, παρότι εκείνοι βρίσκονταν πίσω από κλειστές πόρτες.

Η ερευνητική ομάδα από το Σύστημα Υγείας του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια επιστράτευσε 21 συμμετέχοντες, προκειμένου να εξετάσει αν οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από κλειστές πόρτες. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν ποιο αντικείμενο πίστευαν ότι εμφανιζόταν στην οθόνη ενός φορητού υπολογιστή σε άλλο δωμάτιο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Κανείς δεν αναγνώρισε το αντικείμενο, αλλά δύο περιγραφές ήταν απόλυτα σωστές

Από τους 21 συμμετέχοντες, οι 10 ανέφεραν ότι βίωσαν εξωσωματική εμπειρία, ενώ 13 δήλωσαν κάποιο αντικείμενο. Ωστόσο, κανένας δεν κατάφερε να αναγνωρίσει σωστά το αντικείμενο που εμφανιζόταν στην οθόνη.

Η αναπάντεχη εξέλιξη ήρθε όταν δύο συμμετέχοντες περιέγραψαν με ακρίβεια τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο άλλο δωμάτιο. Ο ένας περιέγραψε έναν ερευνητή καθισμένο στα αριστερά, να κοιτάζει την οθόνη ενός φορητού υπολογιστή, ενώ ένας δεύτερος ερευνητής βρισκόταν πιο πίσω και διάβαζε ένα βιβλίο. Ο άλλος συμμετέχων περιέγραψε έναν ερευνητή καθισμένο στα δεξιά, να κρατά σημειώσεις, ενώ ένας δεύτερος καθόταν στα αριστερά, μπροστά στον υπολογιστή.

Τα αρχεία των δοκιμών επιβεβαίωσαν ότι και οι δύο περιγραφές ανταποκρίνονταν πλήρως στην πραγματική κατάσταση κατά τη διάρκεια των συνεδριών των συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δεν είχαν κανέναν τρόπο να δουν τους ερευνητές.

Τι σημαίνει το εύρημα για τη συνείδηση

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα αποτελέσματα ενδέχεται να υποδεικνύουν ότι ορισμένοι άνθρωποι διαθέτουν κάτι που ονομάζεται «εξωσωματική απομακρυσμένη παρατήρηση» (out-of-body remote viewing).

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Μαρίνα Βάιλερ, δήλωσε: «Ελπίζω αυτά τα ευρήματα να μας ενθαρρύνουν να σκεφτούμε βαθύτερα τι μπορεί να σημαίνουν για την κατανόησή μας σχετικά με τη συνείδηση και, τελικά, τη φύση της πραγματικότητας».

Η ίδια πρόσθεσε: «Εάν μελέτες αποδείξουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν ακριβείς πληροφορίες στις οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση μέσω των συνηθισμένων αισθήσεών τους, θα πρέπει να επανεξετάσουμε ορισμένες από τις παραδοχές μας σχετικά με τη σχέση μεταξύ συνείδησης, αντίληψης και του φυσικού κόσμου».

Η δρ Βάιλερ υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα απρόσμενα ευρήματα χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. «Τα αναπάντεχα αποτελέσματα μάς προσφέρουν μια δυνητικά χρήσιμη νέα κατεύθυνση, αλλά πρέπει επίσης να εξεταστούν προοπτικά και υπό αυστηρές συνθήκες, προτού μπορέσουμε να γνωρίζουμε τι σημαίνουν», ανέφερε.

«Για μένα, το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι τα απρόσμενα ευρήματα μπορούν μερικές φορές να μας βοηθήσουν να θέσουμε καλύτερα ερωτήματα. Τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα που μπορεί να δοκιμαστεί σε μελλοντικά πειράματα, και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει η επιστήμη», κατέληξε.