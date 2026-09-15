Μια εξαιρετικά ασυνήθιστη δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει γύρω από τον Κινέζο ηθοποιό και δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, Justin Sun, ο οποίος υποστηρίζει ότι κατέβαλε περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια της Κινέζας ηθοποιού, Jing Tian, στο πλαίσιο των σχεδίων τους να παντρευτούν. Τώρα, μετά τη διάλυση της σχέσης, ζητά δικαστικά την επιστροφή των χρημάτων.

Ο 36χρονος ιδρυτής της εταιρείας blockchain Tron υποστηρίζει ότι με την 38χρονη ηθοποιό είχαν σχέση με προοπτική γάμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταφέρθηκαν στην οικογένεια της Jing Tian 30 εκατομμύρια γουάν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 4,5 εκατ. δολάρια, ως παραδοσιακή πληρωμή που συνδέεται με τον γάμο.

«Βγαίναμε έχοντας στο μυαλό μας τον γάμο», ανέφερε ο Sun σε γραπτή απάντησή του σε ερωτήσεις της Wall Street Journal, η οποία διαβιβάστηκε στην εφημερίδα μέσω του δικηγόρου του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα σχέδια για τον γάμο άρχισαν να καταρρέουν, όταν το ζευγάρι προετοιμαζόταν για ιατρικές διαδικασίες στις ΗΠΑ, προκειμένου να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο Sun ισχυρίζεται ότι η «άλλη πλευρά» απαίτησε τότε 50 εκατομμύρια δολάρια και διέκοψε την επικοινωνία μαζί του όταν εκείνος αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό. «Ο αρραβώνας δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει», είπε.

Chinese crypto billionaire Justin Sun has been accused of paying a $4.5 million “bride price ” to marry actress Jing Tian, before allegedly attempting to reclaim the money after their relationship fell apart. pic.twitter.com/YL75l1gqfV — Instablog9ja (@instablog9ja) September 14, 2026

Η αγωγή και η απάντηση της ηθοποιού

Ο δικηγόρος του Sun, Zhang Qihuai, ανακοίνωσε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δικαστήριο έκανε δεκτή αγωγή με την οποία ζητείται η επιστροφή των 30 εκατομμυρίων γουάν από την Jing Tian και τους γονείς της.

Η ίδια η ηθοποιός δεν έχει παρουσιάσει δημοσίως αναλυτικά τη δική της εκδοχή για τη σχέση. Μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής, ωστόσο, έγραψε ότι έχει δείξει «κακή κρίση» στις επιλογές της όσον αφορά τους άνδρες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ποτέ δεν θα πουλήσω την αγάπη μου για χρήματα».

«Πιστεύω στον νόμο», πρόσθεσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η δικαιοσύνη και η ισότητα θα επικρατήσουν τελικά».

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από μια μακροσκελή ανάρτηση του Sun με τίτλο «Η φίλη μου, Jing Tian», στην οποία παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη σχέση τους. Ο ίδιος, ωστόσο, πρόσθεσε στο τέλος μια αποποίηση ευθύνης, σύμφωνα με την οποία η ιστορία ήταν μυθοπλαστική.

Η ανάρτηση περιέγραφε το ενδιαφέρον που φέρεται να είχε ο Sun για την ηθοποιό εδώ και χρόνια, ένα ιδιωτικό ραντεβού σε κινηματογράφο και την πληρωμή προς την οικογένειά της. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, μετά την υποτιθέμενη απαίτηση των 50 εκατ. δολαρίων για την παρένθετη μητρότητα, ο Sun ζήτησε συμβουλές από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic και αποφάσισε να μην πληρώσει.

Εξαιτίας όμως της αποποίησης ευθύνης και της παραδοχής ότι ορισμένα σημεία της αφήγησής του ήταν φανταστικά, δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα οι πιο εντυπωσιακοί ισχυρισμοί του.

Η αγωγή, πάντως, είναι πραγματική, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο οποίος κατονόμασε δημοσίως την Jing Tian και τους γονείς της ως εναγόμενους.

Από το «banana art» στον Warren Buffett

Η περιουσία του Sun εκτιμάται από το Forbes σε περίπου 8,5 δισ. δολάρια. Ο επιχειρηματίας είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός και για τις εκκεντρικές αγορές του. Το 2024 πλήρωσε 6,2 εκατ. δολάρια για το έργο του Maurizio Cattelan που αποτελούνταν από μία μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με μονωτική ταινία και στη συνέχεια… έφαγε την μπανάνα.

Είχε επίσης πληρώσει 4,57 εκατ. δολάρια για ένα φιλανθρωπικό γεύμα με τον Warren Buffett και 28 εκατ. δολάρια για θέση σε διαστημική πτήση της Blue Origin το 2025.

Ο Sun έχει αντιμετωπίσει παράλληλα πολυετή ρυθμιστικό έλεγχο. Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) τον είχε μηνύσει το 2023 για φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών και χειραγώγηση της αγοράς. Η υπόθεση διευθετήθηκε τον Μάρτιο, με εταιρεία που συνδέεται με τις δραστηριότητές του στα κρυπτονομίσματα να καταβάλλει πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων, ενώ οι αξιώσεις εναντίον του ίδιου και δύο ιδρυμάτων που συνδέονται με την Tron και το BitTorrent απορρίφθηκαν οριστικά.

Η Jing Tian, από την άλλη, έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον κινεζικό κινηματογράφο και την τηλεόραση μέχρι μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, έχοντας εμφανιστεί μεταξύ άλλων στις ταινίες «The Great Wall», απέναντι στον Matt Damon, «Kong: Skull Island» και «Pacific Rim Uprising».

Η προσωπική της ζωή έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost. Στο παρελθόν είχε σχέση με τον Κινέζο Ολυμπιονίκη του πινγκ πονγκ, Zhang Jike, ενώ το 2023 είχε εμπλακεί σε υπόθεση με προσωπικά βίντεο και απόπειρα εκβιασμού. Κινεζικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ένας άνδρας καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης για απόπειρα εκβιασμού της, ενώ ο Zhang είχε αρνηθεί ότι παρείχε προσωπικό υλικό για να διευθετήσει χρέη από τζόγο.