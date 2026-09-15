Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε χθες δύο φωτοβολίδες προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Δανίας, η μία από τις οποίες πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό, δήλωσε ο στρατός αυτής της σκανδιναβικής χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο Fennec εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας σε ανακοίνωση που εξέδωσαν αργά χθες, Δευτέρα. Μία από τις φωτοβολίδες πέρασε κοντά από το ελικόπτερο, πρόσθεσαν.

Οι φωτοβολίδες χρησιμοποιούνται συνήθως στη θάλασσα ως προειδοποιητικό σινιάλο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο» και δήλωσε ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Από την πλευρά μας, η Δανία εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα τα πλοία μπορούν να περνούν ειρηνικά από τα δανέζικα ύδατα, αλλά η Ρωσία μετακινεί σταδιακά τη γραμμή γι’ αυτό που θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά», δήλωσε ο ίδιος σε σημερινή ανακοίνωση. Πρόσθεσε ότι έχει καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας στη Δανία για συνάντηση σχετικά με το επεισόδιο.

Η ρωσική πρεσβεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, το οποίο υποβλήθηκε εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργίας της.